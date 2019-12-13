"Доставят безлимит "Буков" и "Градов": Соколова предупредила Казахстан об участи Крыма

Украинская журналистка Янина Соколова ответила на скандальные слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что Россия якобы не аннексировала Крым.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она предупредила, что Казахстан может постигнуть та же участь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Новенький и еще не канонизированный в город и орден президент Казахстана Токаев признал Крым российским. Холокост – это слишком тяжелое слово применительно к Освенциму, произошло то, что произошло. Красный террор – слишком тяжелое слово применительно к миллионам расстрелянных, произошло то, что произошло. Великий джут – слишком тяжелое слово, произошло то, что произошло, миллионы казахов просто умерли от искусственного голода. Так вот, если то, что произошло с Крымом – не аннексия, то каким словом это назвать? Сп*здили? Цап-царапнули?" – возмутилась телеведущая.

После этого она показала подборку заявлений российских политиков, в которых выдвигались территориальные претензии к Казахстану и даже желание полностью включить его в состав Российской Федерации.

"А каким словом вы бы это назвали, президент "среднеазиатского федерального округа"? Ну, вдруг у "братского" народа возникнет желание вернуть "исконно русские" территории? Они ж их вам как и Крым подарили чисто по-кентовски, поэтому имеют полное на них право. Вот если сейчас Россия присоединит Караганду, как вы это назовете, президент Казахстана? Карагандец? Естественно вы не назовете это аннексией или агрессией. Произойдет то, что произойдет", – обратилась Соколова к Токаеву.

Она также напомнила, что у Казахстана есть территория с особым статусом, как Севастополь, где базируются российские военные, и договор о дружбе и признании границ.

Янина Соколова

"Не переживайте, у нас тоже такой был. Народ Казахстана, я хочу, чтобы вы знали: если что-то подобное случится с вашей страной, и "русский мир" заглянет к вам на чай с баранками, Украина и украинцы всегда будут на вашей стороне! Мы, потерявшие тысячи в войне с "дружбаном", точно знаем, что слово аннексия – самое легкое, которое описывает весь этот ужас и п*здец", – сказала Соколова, адресуя свой посыл казахскому народу.

В конце зарисовки она снова решила потроллить Токаева за его попытку безосновательного оправдания российской агрессии против Украины.

"А пока многоуважаемый президент подбирает нужное слово, я ему еще один вопросик задам: как быстро в случае чего для защиты русскоязычных космонавтов "Байконура" с МКС доставят безлимитный запас снарядов, "Буков", "Градов" и танков?" – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в интервью немецкому изданию Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что "произошло в Крыму", аннексией. По его словам, в Казахстане всегда верили в "мудрость российского руководства".

В украинском МИД в ответ на это пообещали выразить Казахстану демарш.

После этого первый замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев заявил о намерении обсудить с украинскими коллегами ситуацию вокруг реакции Киева на слова Токаева о Крыме.

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