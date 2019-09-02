"Сочувствую президенту": в нашумевшем интервью Зеленского нашли любопытный нюанс

Нашумевший "отчет" президента Украины Владимира Зеленского по итогам 100 дней работы является скорее фильмом с двумя главными актерами, чем интервью.

Такое мнение в блоге на личном YouTube-канале высказала заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Президент самостоятельно отметил свое главное достижение на должности. Он сказал, что главное, чего он смог добиться по итогу 100 дней, это то, что он остался человеком. Согласитесь, это очень важное действие.

Мог сказать, например, что он научился просыпаться без будильника каждый день в 6:00. Или совмещать работу и спорт", – сказала Крюкова.

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Она также раскритиковала команду Зеленского за отказ переезжать из Офиса президента. Так, сотрудники украинского главы признали, что пока не нашли подходящего варианта для нового рабочего помещения.

Крюкова также обратила внимание на то, как Зеленский объяснил, что ездит на машине, а не на велосипеде. "Ему просто не разрешили", – сказала она.

Крюкова считает, что "более важных вопросов, как и ответов, в этом интервью нет".

"На самом деле я сочувствую украинскому президенту. Потому что, я считаю, что нет ничего прекраснее, чем роскошь человеческого общения. Когда ты, сильная личность, усаживаешь напротив себя серьезного дискуссионного человека и начинаешь вести с ним глубокую беседу", – добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский дал интервью своему другу, актеру Станиславу Боклану, сыгравшего премьера в сериале "Слуга народа". Украинский президент ответил на многие вопросы, хотя изначально планировалось, что с ним будут общаться журналисты на масштабной пресс-конференции.

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