Снятие неприкосновенности с Ляшко: Сытник опроверг расследование против нардепа

Национальное антикоррупционное бюро не направляло другим органам представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата, главы Радикальной партии Олега Ляшко.

"Это очередная технология, которая используется для объединения определенных элит против нас", - сказал директор НАБУ Артем Сытник после заседания антикоррупционного комитета ВРУ, передает "112 Украина". Так он прокомментировал вопрос относительно представлений на нардепов Антона Геращенко, Олега Ляшко, а также расследования в отношении данных декларации министра юстиции Павла Петренко.

"Если мы говорим об этих лицах, НАБУ официально никакого представления или подозрения по господину Ляшко никуда не направляло. Относительно господина Петренко, насколько я знаю, есть решение суда. На тот момент, когда была новость, что мы якобы кого-то разоблачили, у нас этого решения не было, производства вообще никакого не было. Та же самая ситуация с Геращенко", - отметил Сытник.

При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что представление на нардепа Ляшко по результатам юридического анализа признано недостаточно обоснованным.

"Сейчас список представлений исчерпан. Кроме того, могу еще раз подтвердить, что у меня было представление в отношении народного депутата Ляшко, инициированное НАБУ и САП, а также народного депутата Мосийчука, инициированного НАБУ и САП. По обоим этим представлениям юридический анализ ГПУ показал на неполноту, недоказуемость, следовательно, я не могу подать соответствующие документы на рассмотрение сессии", - сказал Луценко.

Отметим, ранее появилась информация о том, что НАБУ и САП готовят представление на снятие неприкосновенности с Ляшко по подозрению в недостоверной информации в декларации и незаконном обогащении.

Как писал OBOZREVATEL, Артем Сытник 3 октября выступил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции с отчетом работы НАБУ за первую половину 2018 года.