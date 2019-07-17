СНБО ответил секретными мерами на выпад Путина с паспортами

В Совете национальной безопасности и обороны Украины запланировали секретные меры в качестве реакции на указ президента России Владимира Путина об упрощении получения паспортов России для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом в СНБО рассказали в ответ на запрос "Новостей Донбасса".

В ведомстве поделились, что органы государственной власти учли угрозы от выдачи паспортов России на Донбассе и уже внесли на рассмотрение СНБО свои предложения по противодействию этим угрозам.

СНБО ответил на выпад Путина с паспортами

"Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со Сводом ведомостей, которые составляют государственную тайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности", – подчеркнули в СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.

13 июня стало известно, что в Евросоюзе также намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает на Донбассе.

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