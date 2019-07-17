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СНБО ответил секретными мерами на выпад Путина с паспортами

4.2т Читать материал на украинском

В Совете национальной безопасности и обороны Украины запланировали секретные меры в качестве реакции на указ президента России Владимира Путина об упрощении получения паспортов России для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом в СНБО рассказали в ответ на запрос "Новостей Донбасса".

В ведомстве поделились, что органы государственной власти учли угрозы от выдачи паспортов России на Донбассе и уже внесли на рассмотрение СНБО свои предложения по противодействию этим угрозам.

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СНБО ответил на выпад Путина с паспортами

СНБО ответил на выпад Путина с паспортами

"Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со Сводом ведомостей, которые составляют государственную тайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности", – подчеркнули в СНБО.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
СНБО российские паспорта
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Каждая страна сама вправе определять как и кому предоставлять свое гражданство. Это внутреннее дело страны устанавливающей этот порядок. Так что украина может выдохнут и отправляться в пешее эротическое путешествие
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2 из 5 ответов | показать все
Podyu Roman
Podyu Roman
Крымчанин Юрий, не 3.14зди! Верховенство права, а именно верховенство Конституции Украины над Конституцией Автономии. Свои демагогии расскажешь парторгу и шарию. Вы вне закона. Крым = оккупированная территория.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Podyu Roman, ваша "Конституция" была растоптана майданутым стадом и поэтому Крым как государственное образование (автономия это одна из форм государственности) имел полное право самому решать как ему жить дальше. Что мы и сделали! Так что украина - прощай!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЕВРОСОЮЗУ ДЛЯ СПРАВКИ: "Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Статья 15 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или ПРАВА ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ГРАЖДАНСТВО."
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2 из 4 ответов | показать все
Podyu Roman
Podyu Roman
Бурмистров Вадим, Солженицын, Корчной, Вишневская, Троцкий, Любимов. Это факт. Вспоминай царя петрушку. И окно, которое вам закрывают. Учи историю, тролль.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Бурмистров Вадим, "Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства". Сколько диссидентов было выброшено за границу ссср? И гражданства лишили.
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1
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТАМ ДЛЯ СПРАВКИ: "Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Статья 15 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или ПРАВА ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ГРАЖДАНСТВО."
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3
5
Podyu Roman
Podyu Roman
Трубицын Александр, трупицын, лапоть, не пытайся даже.
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3
1

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