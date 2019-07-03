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Смерть Комарницкого: суд отправил под арест подозреваемого

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Суд арестовал винницкого полицейского, подозреваемого в превышении служебных полномочий. В июне он избил партийца "Гражданской позиции" Александра Комарницкого, в результате чего 23 июня мужчина умер в больнице.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Ранее суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. При содействии сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которые входят в состав группы, занимающейся расследованием, правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. 3 июля Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

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Согласно части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пообещал, что в "Гражданской позиции" не позволят замолчать или спустить на тормозах расследование убийства Комарницкого.

"Украина становится опасной для жизни своих граждан – убивают те, кто должен защищать людей", – отметил политик. Он также выразил искренние соболезнования родным и друзьям погибшего.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Гражданская позицияНациональная полиция Украины
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