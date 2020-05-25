Смерть народного депутата Валерия Давыденко могла быть политическим заказом.
Об этом в эфире "5 канала" рассказал нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов. По его мнению, политик не мог совершить суицид.
"Что касается моей субъективной точки зрения, он не мог сделать самоубийства. Человек серьезный, харизматичный, дружелюбный. Мое впечатление от того, что это политический заказ. Потому что Давыденко был мощным политиком. Я считаю, что это политика", – отметил Шахов.
Валерий Давыденко
Добавим, что церемония прощания с Давыденко пройдет в понедельник, 25 мая, в клинической больнице "Феофания" в Киеве.
Напомним, что 23 мая в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы " Довіра " Валерий Давыденко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тело Давыденко было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
Также появились свежие фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Известно, что в прошлом народный депутат был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!