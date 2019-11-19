"Слугу народа" обвинили в педофилии: нардеп отреагировал

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов якобы отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Как сообщает UNN со ссылкой на правоохранительные органы, Иванисова задержали 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время.

22 сентября его отправили в СИЗО, из которого по решению суда отпустили спустя три дня. 25 октября того же года Иванисова задержали повторно, а 21 марта 1996-го его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, из который 2,5 он отбыл в исправительной колонии общего режима.

Романа Иванисова обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Справки сомнительной подлинности о якобы преступлении Иванисова также опубликовал в своем телеграм-канале бывший нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

телеграм-канал Игоря Мосийчука

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Напомним, Роман Иванисов является нардепом-мажоритарщиком, он был избран в Верховную Раду по 153-му округу в Ровно.

Справка об отсутствии судимости ФБ Иванисова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход подтвердила слова своего коллеги Антона Полякова о том, что руководство партии продавало округа на парламентских выборах. По ее данным, средняя сумма "продажи" составляла $300 000.

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