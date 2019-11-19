"Слуги народа" задумали разрешить детям менять "отцов" : о чем речь

Народные депутаты из "Слуги народа" намерены позволить украинцам менять отчество.

Об этом говорится в проекте закона №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества".

Депутаты из президентской фракции предлагают лицам, достигшим 16 лет, получить право менять не только фамилию и имя, но и отчество.

В законопроекте отмечается, что лица, достигшие четырнадцати лет, имеют право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей/попечителя.

"Действующее законодательство Украины относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию. Однако в отличие от возможности изменить собственное имя и фамилия, действующее законодательство прямо не предусматривает право лица изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования статей Конституции Украины", – пояснили авторы документа.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины".

Верховная Рада Коллаж

Решение Европейского суда по правам человека являются обязательными к исполнению в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" и статьи 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу для Украины 11 сентября 1997 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября в Верховной Раде состоялось голосование за правительственный законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

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