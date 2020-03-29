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29 марта • обновлено в 14:45
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"Слуги народа" вызвали двух возможных министров на ковер – СМИ

1.9т
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В воскресенье, 29 марта, народные депутаты от фракции "Слуга народа" проведут встречу с кандидатами на должности министра здравоохранения Максимом Степановым и министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, встреча состоится в 15:00.

Максим Степанов и Ольга Буславец

Максим Степанов и Ольга Буславец

Позднее, в 18:00 пройдет встреча глав фракций Верховной Рады со спикером Дмитрием Разумковым.

По данным источников, заседание комитетов Верховной Рады планируется провести утром 30 марта, а в 14:00 состоится внеочередное заседание парламента.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств. Кроме Степанова и Буславец, это Светлана Долеско – кандидат на должность министра культуры.

Ранее члены парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг выразили поддержку кандидатуре Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Министерство культуры Министерство здравоохранения Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
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