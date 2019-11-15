"Слуги народа" получают деньги в конвертах: Скороход сделала скандальное заявление

Анна Скороход, которую на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из рядов партии, подтвердила получение нардепами политсилы денег в конвертах за голосования.

Заявление она сделала в пятницу, 15 ноября, сообщает корреспондент OBOZREVATEL из Верховной Рады.

"Поверьте, все, что происходит, вы все видите. Вы сами видели и зафиксированы были случаи передачи конвертов и всего остального, вы сами все это знаете", – заявила Скороход.

Она подчеркнула, что сама конвертов не получала, а голосовала так, как ее просили люди.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Как писал OBOZREVATEL, 14 ноября народный депутат Анна Скороход заявила, что ее мужа Алексея Алякина задержали правоохранительные органы.

Политик подчеркнула, что ее мужа задержали в отместку за ее отказ голосовать за земельную реформу.

При этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию ее мужа никакого отношения не имеет.

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