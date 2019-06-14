"Слуги" народа: кто идет в проходной части списка Зеленского

Партия "Слуга народа" опубликовала обновленный партийный список на 201 кандидата. И как оказалось, первая сотня успела немного видоизмениться.

Из нее выбыли семь человек (среди них телеведущий Дмитрий Спивак, чиновник киевской мэрии и фехтовальщик Вадим Гутцайт, киевская тусовщица Ирина Панченко и бывший замминистра обороны Юрий Гусев) и двое добавились.

"Страна" собрала досье на кандидатов из проходной части списка. Это примерно 160 человек: 130-140 "Слуга народа" заводит в Раду, но часть из них после формирования коалиции уйдет работать в правительство и на ключевые ведомства. То есть, из нижней части списка доберут еще человек 15-20.

Владимир Зеленский

1. Дмитрий Разумков - главный спикер Зе во время предвыборной кампании, а ныне - лидер "Слуги народа". Сын социолога Александра Разумкова, ныне покойного первого помощника президента Леонида Кучмы. Профессиональный политический консультант.

До 2010 года состоял в Партии регионов, куда вступил, потому что не поддерживал первый Майдан. А с 2010 по 2014 года сотрудничал с Сергеем Тигипко.

Главный политконсультант Зеленского говорит исключительно на русском языке, хотя при этом высказывает двусмысленные тезисы о том, что русский язык в Украине никто не притесняет. Параллельно выступал за ослабление языковых квот и возвращение на экраны советского кино.

2. Руслан Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде. Родом из Тернополя. Он адвокат, доктор юридических наук и профессор. В декабре 2017 года президент Петр Порошенко дал Стефанчуку звание "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".

В 2014 году Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В 2018 и 2019 годах подавался на должность судьи Верховного суда. Но, как видим, нашел другую работу.

В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко (близкий друг Петра Порошенко), а также вице-премьером Степаном Кубивым, который также считается верным соратником действующего президента.

В штабе Зеленского отвечал за разработку закона о референдуме, народном вето, налоговой системе.

3. Ирина Венедиктова, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского нацуниверситета им. Каразина.

Доктор юридических наук, профессор. Судья третейского суда по медицинским делам.

Сотрудничает с юридической фирмой "Arbitis" в качестве советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению.

Имеет опыт сопровождения деятельности инвестиционных фондов, подготовки проектов законодательных и подзаконных нормативных актов, разрешения корпоративных конфликтов, проведения юридического аудита и реструктуризации бизнеса.

Изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators. В команде Зеленского будет отвечать за реформы в судебной системе.

Интересно, что Венедиктова хотела стать судьей кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не сдала экзамен - получила балл ниже минимального.

4. Давид Арахамия - в сети более известен как Дэвид Браун, директор украинского филиала ІТ-компании Template Monster (США), создатель волонтерского "Народного проекта" для нужд ВСУ. Имеет награду от Порошенко - орден "За заслуги" 3 степени. В сентябре 2014 года был назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок.

Арахамия - "привет" ВСУ и волонтерам от Зеленского, который старается быть в тренде и не слишком отставать на этом поле от Порошенко.

В его послужном списке - работа советником председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова (ставленник команды Арсения Яценюка и Александра Турчинова, но должность получил уже при президенте Петре Порошенко).

Некоторые наблюдатели его связывают с Аваковым (неоднократно защищал его в сетевых битвах), но, скорее, это просто типичный представитель майдановской "тусовки", который успел поработать со многими политиками этого спектра.

5. Галина Янченко - глава совета общественного контроля НАБУ, в 2014-2015 годах была депутатом Киевсовета по спискам партии "Демократический Альянс", до этого работала аналитиком в общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунина.

То есть она выходец из среды так называемых еврооптимистов, точкой сборки которых был когда-то Демальянс (в свое время туда вошли Сергей Лещенко и Мустафа Найем).

Муж Янченко - Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, созданного в том числе скандальным нардепом Антоном Геращенко.

6. Михаил Федоров - главный айтишник Зеленского, который организовывал работу соцсетей в штабе победившего кандидата. По некоторым данным, именно он командует "армией ботов" Зеленского и через него же она во время выборов финансировалась.

7. Александр Корниенко - глава избирательного штаба партии "Слуга народа".

8. Анастасия Красносельская - бывший эксперт центра проитиводействия коррупции Виталия Шабунина, которая в мае ушла из ЦПК, чтобы принять участие в парламентских выборах на стороне Зеленского. У Шабунина работала с 2016 года. Специализировалась на вопросах защиты антикоррупционных органов от атак властей.

ЦПК активно поддерживает деятельность НАБУ и ее руководителя Артема Сытника. Недоброжелатели связывают этот Центр с американскими структурами, которые ориентируются на Демократическую партию США. В частности, с фондом Сороса, который предоставляет ЦПК гранты.

9. Александр Ткаченко - генеральный продюсер "1+1", медиа-империи Игоря Коломойского. Абсолютно лояльный олигарху человек, судя по утечкам телефонных переговоров в СМИ (да и следуя простой логике). И его наличие в первой десятке списка весьма показательно.

О Ткаченко сейчас ходят слухи, что он метит на место мэра Киева. И телевизионщик косвенно их подтвердил в своем посте на тему съезда: в политике его интересуют главным образом вопросы местного самоуправления и гуманитарная политика.

10. Жан Беленюк - это главная неожиданность начала списка. Темнокожий борец, которого, вероятно, теперь будут предъявлять Западу как признак того, что Украина движется по пути расовой терпимость и европейской политкорректности.

Хотя, конечно же, следует признать, что Жан - человек сам по себе достойный. О нем мы уже подробно писали.

11. Сергей Бабак - юрист и экономист. Был назван членом команды Владимира Зеленского еще в апреле – между первым и вторым туром выборов. Отвечал за образовательную программу: сторонник увеличения количества частных школ и вузов, облегчения инвестирования в образование.

Бабак - эксперт "Украинского института будущего", который учредил создатель скандального сайта "Миротворец" нардеп Антон Геращенко. И это не последний соратник депутата в списке Зеленского.

12. Владислав Криклий - начальник Главного сервисного центра МВД Украины. В министерство пришел со стороны, из бизнеса. После Майдана стал советником Арсена Авакова.

Криклий - молодой финансист и "белый воротничок", возглавивший сервисное направление в МВД, которое, к слову, выглядит действительно наиболее реформированным из всех подразделений министерства.

Наличие в списке Криклия отвечает концепции Зе "государство в смартфоне". И говорит о том, что в "Слуге народа" есть люди, близкие к Авакову.

13. Елена Шуляк – совладелица киевской фирмы, консультирующей девелоперов. В 2015 году подавалась на должность главы фискальной службы Украины.

Состоит в разных общественных центрах при Минэкономики. В частности, входит в Офис эффективного регулирования (BRDO), созданный при содействии западных грантов. Его, кстати, возглавляет замглавы администрации президента Алексей Гончарук.

Эта организация создана при содействии Евросоюза, Всемирного банка и правительства Нидерландов. Шуляк возглавляет в ней сектор "Строительство". В списке есть еще несколько человек из BRDO.

14. Дмитрий Наталуха – адвокат-международник, год проучившийся в Британии и там активно "топивший" за Евромайдан. Имеет широкие связи с украинской диаспорой за рубежом.

Наталуха – экс-глава Лиманской РГА в Одесской области. С 2015 года по назначению Петра Порошенко руководил Коминтерновской районной администрацией.

Юрист специализируется на проблемах внутренне перемещенных лиц. Является сторонником принятия закона, который отдельно прописывает права переселенцев. А дочерняя организация ООН "Право на захист", в которой работал Наталуха, постоянно призывает облегчить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

Наталуха - муж нардепа Алены Шкрум из "Батьківщини". Также был связан с Саакашвили, в бытность последнего губернатором Одесской области - в частности, летал с ним бизнес-авиацией (что потом стало предметом журналисткого расследования, за какой счет).

15. Елизавета Ясько - основатель общественной организации "Желто-голубая стратегия" и продюсер документального кино. В частности – фильма "Крым: грязный секрет России", снятый в Британии и показанный на телеканале "Аль Джазира", влияние на который приписывают Соросу.

Во вступительном слове Ясько говорила, что украинцы должны воспринимать полуостров именно через призму крымскотатарской культуры. Показывала аннексию полуострова России именно глазами крымских татар.

Аннексию Крыма в 2014 году Ясько считает не первой, называя так события еще русско-турецких войн 19 века (вследствие которых Крым, кстати, потом и стал украинским: останься он в составе Турции, этого бы не произошло). Она также негативно оценивает заселение Крыма русскими на протяжении последних двух столетий.

16. Алексей Оржель – еще один эксперт грантовой структуры BRDO при Минэкономики. Курирует в ней направление энергетики. Специалист по возобновляемым источникам энергии, даже возглавляет всеукраинскую ассоциацию, которая занимается этими вопросами.

17. Андрей Герус - представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров. Был членом национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. 2015 году был кандидатом в депутаты Киевсовета от партии "Самопоміч". Бывший исполнительный директор "Конкорд Кэпитал".

Герус – известный критик формулы "Роттердам+", по которой уголь на украинские электростанции поставляется по цене отгрузки в Роттердаме плюс доставка в Украину. Разумеется, выглядит эта история сомнительно – уголь Украина или производит сама, или покупает в России, а не в Голландии.

По мнению Геруса, на схеме зарабатывает владелец ДТЭК Ринат Ахметов. Также в команде Зеленского упрекали Порошенко в том, что без его благословения "Роттердам+" вообще не мог бы состояться. СМИ утверждают, что именно на этой коррупционной основе Ахметов оказывал поддержку Порошенко, пока тот был президентом.

18. Михаил Радуцкий - основатель клиники "Борис". До 2015 был советником Виталия Кличко. Также работал заместителем директора "Киевконцерта".

Радуцкому приписывают связи с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным, чья семья также владеет активами в медицинской отрасли.

19. Денис Монастырский – еще один человек из списка, связанный с Антоном Геращенко. Он был его помощником в нынешнем созыве Рады.

В команде Владимира Зеленского был представлен как эксперт по вопросам реформ в правоохранительных органах. В таком же амплуа он обозначен на сайте "Украинского института будущего", созданного Геращенко.

20. Даниил Гетманцев – юрист и профессор КНУ им. Шевченко. В команде Зе был представлен еще до выборов как специалист по налогообложению.

Являлся соучредителем одной из крупнейших лотерей в Украине – МСЛ. И уже успел прославиться неоднозначной идеей о введении в Украине всеобщего декларирования доходов.

21. Денис Малюська – еще один юрист-"грантоед". Глава правления уже упомянутой BRDO и эмиссар Всемирного банка в этой организации.

22. Андрей Холодов – кто этот человек, пока не до конца понятно.

Это может быть украинский бизнесмен и муж дизайнера Екатерины Шаховской, владелицы элитного дома моды "Стелла Шаховская". Его имя всплывало в СМИ в контексте резонансного ДТП еще 2011 года, когда "Бентли" сбил регулировщика ГАИ.

Его полный тезка – харьковский айтишник Андрей Холодов. Он известен как создатель украинско-немецкого стартапа eCozy, который вошел в тройку лучших на европейской "битве стартапов" в 2016 году.

Холодов много лет живет в Германии, что, кстати, может стать проблемой при получении депутатского мандата (если это, конечно, он).

Кто из них попал в список Зеленского или это вообще кто-то третий – скоро узнаем.

23. Гео Лерос – киевский режиссер и учредитель организации "Сити-Арт", которая покрыла Киев монументальными по своим размерам муралами. Из искусства в депутатское кресло – это интересная эволюция. Впрочем, и сам Зеленский пришел в политику не из политики.

24. Сергей Кальченко – юрист "Киноквартала" и член команды Зеленского. Был представителем Зе-кандидата в ЦИК на выборах президента. Как утверждали "Схемы", именно он помог снять запрет СБУ на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова, звезды сериала "Сваты".

25. Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт". Профессиональный организатор шоу из Луганска, откуда переехал в Киев после начала войны. Ткаченко – классический переселенец (и не единственный в списке Зеленского, как увидим ниже).

26. Егор Чернев – экс-начальник управления продуктового маркетинга Укрпочты (проработал на этой должности один год, в 2017 уволился).

Специализируется на той самой "диджитализации" производственных и бизнес-процессов, о которой так любят в последнее время говорить украинские политики. Прошел политический курс в Королевском колледже Лондона. В 2014-2015 году принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца по линии Нацгвардии.

27. Святослав Юраш – сын главы департамента по делам религий Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ.

2010 году после победы Януковича покинул Украину и вернулся во времена Евромайдана. За участие в событиях на Майдане получил орден от Петра Порошенко.

Будучи членом команды Владимира Зеленского имел конфликт с нардепом Олегом Барной на одном из телешоу после победы Зеленского.

Раньше, как утверждали СМИ, был пресс-секретарем Дмитрия Яроша. Однако сам Юраш это отрицал и говорил, что просто помогал на Евромайдане освещать деятельность "Правого сектора" в положительном ключе.

Интересно, что в мае Юраш-младший обвенчался в Стамбуле в соборе патриарха Варфоломея – он же и благословил молодоженов.

28. Павел Сушко - украинский продюсер, представитель команды Зеленского в Харьковской области. Профессиональный актер, дублер фильмов и позже - руководитель производства документальных и художественных фильмов, впрочем, не слишком известных широкому кругу зрителей.

29. Ирина Верещук - была мэром Раввы-Русской во Львовской области. Известна тем, что после отказа Виктора Януковича подписывать ассоциацию с Европой, призвала ЕС подписать такое соглашение персонально с Раввой-Русской.

В отставку подала в 2015 году после продолжительного конфликта со "Свободой".

Записывала видеообращение к матерям России с призывом не допускать войны, принимала участие в молитвенном завтраке с президентом США в 2016 году. Сейчас - известный эксперт-международник, президент международного центра балтийско-черноморских исследований.

"Страна" часто публикует ее комментарии. Также Ирина Верещук является координатором инициативы бывших президентов стран Восточной Европы, в рамках которой Кучма, Кравчук, Ющенко, бывшие президенты Беларуси, Литвы, Польши, Словакии, Болгарии и других стран обсуждают различные региональные проблемы.

"Сегодня состоялся съезд, на котором делегаты предоставили мне среди многих мандат доверия! Вся моя энергия, весь мой опыт и багаж знаний будут использованы в парламенте на благо нашей Украины", - написала Верещук на своей странице в Фейсбуке.

30. Александр Кубраков - еще один "птенец" офиса эффективного регулирования BRDO. Он ведет в нем IT-сектор.

Кубраков занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка. Участвовал в запуске услуги проводного интернета от "Киевстара".

Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G.

31. Елена Коробкова - исполнительный директор независимой ассоциации банков Украины (сокращенно - НАБУ). Закончила одесский госуниверситет, но имеет диплом и Лондонской бизнес-академии.

В целом наличие западных "корочек" - стандартный признак людей из команды Зеленского. В основном это примерно годичная стажировка или курсы, без длительного обучения за границей. Коробкова не стала исключением.

Банкирша в свое время поддержала акцию о противодействии домашнему насилию и выложила в Facebook подробности конфликта с бывшим мужем по поводу трехлетней дочери. Коробкова через суд запретила экс-супругу приближаться к ее дочери.

Что же до деятельности Коробковой в банковской ассоциации - то НАБУ называли "клоном" АУБ, ассоциации украинских банков. Новое объединение было создано в 2011 году тогдашним главой Нацбанка Сергеем Арбузовым с целью иметь лояльную к себе ассоциацию (АУБ тогда критиковала действия Арбузова).

32. Юлия Диденко - представитель Зеленского на президентских выборах по округу №134 в Одессе.

33. Дмитрий Соломчук - представитель "Зе Команды" в Ривненской области, глава ОО "Час-дий".

34. Михаил Ананченко - помощник сумского мэра Александра Лысенко, входящего в "Батьківщину". Также он был одним из региональных координаторов движения Студенческая республика по нескольким проектом, и был избран ее президентом в 2016 году.

35. Анна Коваленко - общественный активист, бывший советник трех министров обороны Украины и министра информационной политики.

В политическую жизнь Коваленко ворвалась с Майдана - она там была предводительницей 39-й женской сотни. После победы второго Майдана она резко выступала против третьего, считая, что это "приглашение Путина в Киев".

С 2015 года - координатор общественной организации "Антикоррупционное движение Украины" совместно с Валентином Наливайченко, который сегодня вошел в партийный список "Батьківщини".

36. Владлен Неклюдов - прокурор Днепровской областной прокуратуры. Хотя на первый взгляд Неклюдов тоже из "Квартала": он поет на трех языках и записывает собственные клипы.

СМИ утверждают, что Неклюдов пел даже для бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. Кроме того, в 2015 году он намеревался возглавить Криворожскую прокуратуру №2, но по результатам предварительного тестирования оказался на 14-м месте из 16.

Неклюдов был прокурором в резонансном деле - ДТП в Кривом Роге, которое произошло в 2018 году. Тогда столкнулась маршрутка, легковая Mazda и автобус. В результате аварии погибли 8 человек, а еще один умер позже в больнице.

37. Игорь Кривошеев - официальный представитель Зеленского в Ужгороде. Местом его работы в Facebook указан ComedyOrg event - агентство, которое занимается организацией свадеб. В портфолио Игоря Кривошеева, размещенном на тематических площадках, говорится следующее: "Ведущий. Работаю в ивент-сфере более 10 лет. Работаю на украинском и русском языках, на территории Украины и за её пределами".

38. Сергей Ионушас - украинский юрист, вошел в команду Владимира Зеленского как эксперт по вопросам правосудия. Владеет юридической фирмой "Гелон", работает в правовой сфере с 2000-х годов. Основное направление - защита авторских прав и промышленная собственность. Сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем Зеленского при регистрации торговых знаков.

39. Александр Завитневич - руководитель ООО "Смилянский литейный завод".

40. Вадим Струневич - бизнесмен, владелец ряда компаний, связанных со строительством. Одна из его компаний, ООО "М.Д. Групп", фигурировала в расследовании ГПУ об отмыве более 100 млн грн "Киевводоканалом".

41. Владимир Воронов - официальный представитель Зе!команды в Донецком регионе. На его странице в Facebook указано, что он владелец Corporate branding "Voronovagency". Компания позиционирует себя, как "корпоративный брендинг для лидеров".

42. Юрий Аристов - бизнесмен, директор компании "Океанаполис", которая занимается импортом и оптовой продажей рыбы. Его супруга - экс-участница шоу "Холостяк" Марина Аристова.

43. Юрий Кисель - предприниматель из Кривого Рога. Он числится директором строительной компании "Товбиант БК". Основные направления ее деятельности - производство строительных изделий из бетона и управление недвижимостью.

Он также, судя по сообщениям в местных СМИ, является учредителем ООО "Растро", которое значится правоприемником еще советского предприятия "Кривбасстройиндустрия".

Награждался знаками отличия горсовета Кривого Рога ко дню строителя, в 2015 году получил орден "За заслуги перед городом" III степени. То есть видимо не самый последний представитель строительной отрасли на родине Зеленского.

44. Вадим Галайчук - главный юрист избирательного штаба Владимира Зеленского. Был юристом юридического департамента партии "Наша Украина" и кандидата в президенты Виктора Ющенко. Учился в Мичигане (США). Имеет награды от американского Агентства международного развития (USAID).

Галайчук был автором ряда неоднозначных публикаций, в том числе на сайте ТСН, входящем в орбиту Коломойского. "Существует ли Россия? Вопрос дискуссионный", - гласит заголовок одной из статей Галайчука. В ней он приводит данные о том, что РФ государством в юридическом смысле слова не является, а потому не может быть членом ООН и тем более - Совета безопасности.

45. Артем Ковалев - еще один человек из медиаимперии Коломойского. В 2014 году он стал директором информационного агентства УНИАН. До этого занимал должность генерального директора холдинга "Главред-медиа" и финансового директора нетелевизионных активов "1+1 медиа".

46. Валерий Стернийчук - в 2015 году баллотировался по мажоритарныму округу в Луцкий городской совет от партии УКРОП. В феврале 2019 года возглавил штаб Зеленского на Волыни ("Страна" уже рассказывала, что кандидат Зе активно использовать партийные структуры УКРОПА в ходе предвыборной кампании).

Возглавляет местную "Лигу смеха". Руководитель общественной организации "Волынский актив молодежи".

47. Галина Михайлюк - правовед, работала в Институте законодательства Верховной Рады Украины. В 2015 году - эксперт по вопросам подготовки законопроектов консультативной миссии ЕС в Украине.

48. Роман Бабий - баллотировался в 2014 на выборы в Раду по спискам "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, которая не прошла в парламент. Руководит фирмой "Гельд-Энергия" с офисом на Подоле в Киеве. Она работает на рынке финансовых услуг.

Также на нем числятся ООО "Стоф" в Броварах (Бабий живет в этом городе) и фирма "Юфест групп".

Полный тезка будущего нардепа - Роман Вячеславович Бабий - также числится главой объединения "Адвокаты Украины".

49. Александр Качура - руководитель адвокатского объединения "Качура Лоерс". Их юристы сопровождают работу "Квартала" и партии "Слуга народа". Сам Качура - адвокат "Квартала 95".

50. Анна Новосад - главная по евроинтеграции в Министерсте образования. Она пришла в МОН сразу после Майдана, сначала в команде Сергея Квита, потом перешла "по наследству" к Лилии Гриневич.

Новосад - участник и стипендиат многих международных образовательных программ. Сейчас ее департамент занимается, кроме всего прочего, грантами западных структур на украинские научные проекты.

51. Артем Культенко - глава ОО "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева". На него в Киеве зарегистрированы две компании - "Будмашсервис" (оптовая торговля) и "Кьертис груп" (транспортная обработка грузов).

52. Олег Марусяк - предприниматель из Калуша Ивано-Франковской области. Является руководителем двух фирм: "Каретный двор" и "Гаразд" (сдача в аренду недвижимости и транспортные перевозки).

В комментарии местным СМИ он заявил, он раньше не участвовал в выборах и не входил ни в одну партию. К команде Владимира Зеленского он примкнул полгода назад, в начале президентской избирательной кампании.

53. Николай Кириченко - беспартийный депутат Харьковского облсовета и аграрный бизнесмен Боровского района. У него семь агрофирм в разных селах. Дипломированный агроном. Баллотировался в 2015 году от "Батьківщини".

54. Галина Третьякова - финансовый эксперт, общественный деятель, генеральный директор украинской Федерации страхования.

55. Павел Халимон - официальный представитель Зе!команды в Чернигове. Юрист. Аграрий. Директор ТОВ Агро-Хаус. В 2015 году баллотировался в Черниговский облсовет от партии "Наш край".

56. Елена Мошенец - легкоатлетка, руководитель ООО "МАП Комюникейшн Груп".

57. Ольга Саладуха - известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы. Личный рекорд в прыжке - 6,37 м, в тройном прыжке - 14,98 м.

58. Ольга Коваль - официальный представитель Зе!команды в Киеве. Преподаватель, кандидат технических наук, доцент Национального университета пищевых технологий.

59. Алина Загоруйко - на выборах президента была одним из доверенных лиц Владимира Зеленского. Ранее работала консультантом управления обеспечения деятельности членов Комиссии Секретариата Центральной избирательной комиссии, уволилась в 2017 году. Работала помощником у депутата ВР 6 созыва Виктора Швеца (БЮТ).

60. Бондаренко Олег - эколог, юрист, возглавляет ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф".

61. Михаил Крячко - сооснователь гражданской организации "Команда ЗЕ". В 2003-2004 годах работал в управлении труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета. Позже работал в управлении по вопросам внутренней политики Запорожской областной администрации. Общий стаж госслужбы - 9 лет, работал в госорганах, в частности, во времена Януковича. Владеет проектом "Политический практикум", с 2014 года операционный директор компании SMMSTUDIO – трафик-агентства, занимающегося привлечением клиентов с Facebook и Instagram.

62. Марина Бардина - была помощником у депутатов 8 созыва Сергея Лещенко и Александра Черненко (оба беспартийные). Также она была соучредителем общественной организации "Время равенства", зарегистрированного в Полтаве. В команде Зеленского она занимается гендерными вопросами.

63. Людмила Марченко - среди людей с таким именем на сайте НАЗК - заведующая отделом главного государственного правового департамента Администрации президента Украины, заместитель начальника следственного отделения в Днепропетровской области, главный специалист Кагарлицкого районного сектора Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области.

64. Иван Юнаков - столичный архитектор, директор архитектурного бюро "33BY Architecture".

65. Дарина Володина - работает в PR, была кандидатом в Члены совета общественного контроля при НАБУ. По некоторым данным считается человеком предпринимателя и экс-нардепа Вилена Шитворяна. Последний, в свою очередь, сейчас тесно связан с Арсеном Аваковым.

66. Ольга Савченко – доверенное лицо Зеленского на президентских выборах.

67. Оксана Гринчук - депутат Широкогрельского сельского совета в Винницкой области.

68. Владимир Козак - эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций, экс-директор ООО "Буковинский сад".

69. Андрей Лысюк - экс-сотрудник СБУ, эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

70. Александр Сова - владелец ювелирного бренда SOVA jewelry house.

71. Роман Боярчук - начальник Государственного центра киберзащиты и противодействия киберпреступности.

72. Владимир Ватрас - представитель Зеленского в Хмельницкой области. Юрист, преподаватель. Знаком с Зеленским по КВН.

73. Роман Мулик - экс-депутат Ивано-Франковского облсовета от Партии регионов. Бизнесмен, владеет ресторанами и девелоперским бизнесом в Ивано-Франковске.

74. Олег Тарасов - совладелец ООО "Украинский зерновой союз" и ООО "Торговый дом агроспецсервис".

75. Анатолий Костюх - ранее руководил молодежным крылом партии УДАР. В 2015 году баллотировался в Ужгородский горсовет от партии "Украина соборна".

76. Евгений Брагар - был представителем Зеленского в ОИК №13 (Винницкая обл.) во время первого тура выборов президента.

77. Виталий Безгин - сотрудник Офиса эффективного регулирования (BRDO), экс-глава правления партии "Демальянс".

78. Ольга Кавун - в Одессе ее знают как супругу Дмитрия Кавуна - заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей во времена Виктора Януковича. Кавуну тогда молва приписывала тесные отношения с генпрокурором Пшонкой. После Майдана Кавун был люстрирован. В конце прошлого года засветился в партии "Наши" Евгения Мураева.

79. Александр Салийчук - представить Зеленского в Ривненской области. Владеет "Первой мясной хатой" (ТМ Гощанські ковбаси).

80. Элла Репина - предприниматель из Донецкой области.

81. Арсений Пушкаренко - общественный и политический деятель из Киева. Предправления ОО Центра защиты прав общины Голосеево”(Киев), экс-глава партии "Возрождение Украины", был помощником у нардепа от "Нашей Украины" Павла Мовчана в 6 созыве, в 7 созыве – помощником нардепа от "Батьківщини" Андрея Павловского.

82. Марьян Заблоцкий - заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации", был помощником нардепа Владимира Пилипенко и нардепа Алексея Мушака.

83. Андрей Клочко - директор общественной организации "Коло".

84. Юлия Овчинникова - руководитель Донецкой областной молодежной организации "Молодежная инициатива городов".

85. Александр Мережко - отвечает за внедрение системы электронного правительства в команде Зеленского. Завкафедры права Киевского национального лингвистического университета, доктор юридических наук.

86. Алексей Устенко - владелец несколько аграрных предприятий в Киевской области.

87. Александр Кабанов - бизнесмен из Запорожья.

88. Федор Вениславский - представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде. Преподаватель кафедры конституционного права в Национальном юридическом университете имени Я.Мудрого. В 2002 году баллотировался по мажоритарному округу №23 (Волынская область) как самовыдвиженец, но проиграл Игорю Еремееву.

89. Лада Булах - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", которая помогает людям, живущим с ВИЧ/СПИД.

90. Евгений Петруняк - предприниматель, в 4 созыве помощник депутата от "Нашей Украины" Александра Гудимы, экс-депута Львовского горсовета.

91. Александр Мариковский - медиа-эксперт, руководитель "Центра Контент-анализ".

92. Александр Федиенко - глава Интернет-ассоциации Украины.

93. Андрей Мотовиловец - первый замдиректора госкомпании Prozzoro.

94. Анна Колесник - информации по этой участнице списка пока нет.

95. Елизавета Богуцкая - блогер, соратница Михеила Саакашвили. Уроженка Крыма, борется за права крымских татар, член Союза дизайнеров Украины, в прошлом - врач-психиатр.

96. Артем Нагаевский - предприниматель, член команды Зе на президентских выборах в Киевской области. С такими же ФИО значится и помощник народных депутатов – Виктора Тимошенко (самовыдвиженец, IV созыв) и Олега Надоши (Партия регионов, VI созыв).

97. Никита Потураев - политолог и эксперт общественной организации Quantum Future Lab. Был членом национального совета Украины по вопросам телерадиовещания в 2000 году, а также руководителем экспертной группы в партии УКРОП, которую связывают с Игорем Коломойским.

98. Павел Якименко - в партии не уточняют, кто это. Но под таким именем известен киевский айтишник, работавший старшим проект-менеджером в "Киевстаре". Сейчас он трудится в совместной украино-американской компании, которая занимается информационными технологиями.

99. Михаил Соколов - людей с таким именем, фамилией и отчеством Юрьевич есть двое.

Первый - старший преподаватель Одесской национальной морской академии, а также начальник одесского филиала "Администрации морских портов Украины". В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу от "Народного фронта". В 2015 году баллотировался в Одесский городской совет от БПП.

Второй - это киевский антикризисный менеджер, консультант и предприниматель, ранее живший в России, но в 2004 году переехавший в Украину. Являлся членом антикризисной PR-группы корпорации Интерпайп. Специалист по GR - government relations - взаимоотношению компаний с чиновниками. Зампред организации "Всеукраинская Аграрная Рада". С 2014 года - эксперт налоговой группы в грантовой инициативе "Реанимационный пакет реформ".

100. Артем Кунаев - под таким именем есть опять же два человека. Первый - аспирант кафедры менеджмента Запорожского национального техуниверситета. Второй - предприниматель из Днепра, владелец двух компаний по сдаче в аренду недвижимости.

Причем, вполне возможно, это один и тот же человек: у Кунаева из Днепра есть запорожская прописка.

101. Дмитрий Припутень - еще один запорожец. Юрист, доктор наук в области права. По крайней мере, его докторская опубликована в 2019 году от имени Запорожского национального университета.

102. Максим Павлюк - заместитель военного прокурора. У него в декларации - квартира в Киеве и три земельных участка в Черняхове Житомирской области. Он ездит на "Мерседесе" 2013 года и "Тойоте Камри" 2017 года выпуска.

Интересно, что Дарницком военном гарнизоне Киева есть прокурор Максим Павлюк - только не Васильевич, как у Зеленского, а Павлович. Он, в частности, вел дело бойца АТО, который в Киеве зарезал на остановке повара из Одессы.

103. Василий Мокан - политолог, политконсультант. Выходец из "Украинской политконсалтинговой группы" Дмитрия Разумкова. До сих пор значится в ней управляющим партнером. Бывший помощник нардепа Артура Палатного из БПП.

Еще один партнер Разумкова по "Группе" - Нелли Яковлева - находится в этом же списке под номером 113.

104. Роксолана Пидласа - советница и спикер министра экономического развития и торговли. В 2014 году стажировалась в представительстве Европейского Союза в Украине. В 2014-2015 годах работала в Американской торговой палате в Украине.

В 2015-2016 годах - проектный менеджер украинского кризисного медиа-центра, где специализировалась на реформах в сфере энергетики. В 2015 году была участником программы Государственного департамента США International Visitor Leadership Program.

105. Богдан Торохтий - руководитель компании "Центр комплексной безопасности", которая помогает "пробивать" ненадежных бизнес-партнеров и контрагентов. В 2006 прошел по спискам партии "Поры" в Кировоградский городской совет.

106. Оксана Дмитриева - судя по всему, это начальник управления налогов и сборов ГФС в Хмельницкой области. По отчеству такой чиновник фигурирует на сайте е-деклараций.

107. Маргарита Шол - доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах по 58 избирательному округу. Это приморская часть Мариуполя. Как писала газета "Приазовский рабочий", во время выборов с помощницей Зеленского случился конфуз.

"В Мариуполе доверенное лицо кандидата Владимира Зеленского Маргарита Шол не смогла вовремя подать представления на членов окружкомов, возможно потому, что сроки очень ограниченные, и 8 апреля был последний день, когда нужно было эти представления внести в ЦИК. Мариуполь оказался единственным городом, где Центральная избирательная комиссия была вынуждена добавлять недостающих членов окружкомов по представлению председателя ЦИК", - говорится в заметке.

108. Андрей Костин - адвокат, замглавы Совета адвокатов Одеской области. Преподает конституционное право, а также является членом правления общественной организации "Одесский дипломатический клуб". С 2012-2015 был членом высшего органа Международной ассоциации юристов.

109. Руслан Горбенко - был депутатом Луганского горсовета от Партии регионов. Является совладельцем компании "Iнтершина UA", которая в 2017 году поставила Минобороны шин почти на 60 миллионов гривен.

110. Андрей Жупанин - юрист международной компании DLA Piper Ukraine. Обеспечивал крупную сделку по продаже украинского стартапа по управлению рекламой Captain Growth израильской компании Perion Network.

111. Ростислав Тистык - 25 лет. Сын экс-депутата Львовского горсовета от партии "Свобода". Был членом команды Зе. Отец имеет бизнес в сфере недвижимости, с чем был связан ряд скандалов – его фирма незаконно расширила площадь торгово-развлекательного комплекса, но несмотря на это депутаты горсовета продлили ей договор аренды.

112. Евгения Кравчук - глава пресс-офиса "Слуги народа". Ранее была начальником пресс-службы "Укропа". В 2015 году баллотировалась от этой партии в Киевский горсовет.

Была помощницей Сергея Тигипко в Раде 7 созыва, а также Ирины Констанкевич от УКРОПА.

113. Нелли Яковлева - еще одна коллега Дмитрия Разумкова по созданной им консатинговой группе, о чем говорилось выше. Преподаватель Киевского национального университета имени Шевченко.

114. Сергей Гривко - член общественного совета при Черниговской ОГА. Представитель местной общественной организации "Добровольцы". В 2015 году баллотировался в Черниговский горсовет по мажоритарке от партии "Наш край". Представитель молодежных движений.

115. Петр Павловский - такой человек числится основателем фонда "Джерело надії". Это благотворительная организация, которая зарегистрирована в Киеве на Подоле, по улице Щекавицкой, 2/8.

Интересно, что по тому же адресу расположена баптисткая церковь "Дом Евангелия".

116. Ирина Аллахвердиева - в Facebook такой человек указан в качестве директора филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве. В местных СМИ подтверждают, что именно она попала в список Зеленского.

117. Елена Винтоняк - учредитель общественной организации "Общественный актив Ивано-Франковска", представитель Зе!команды в Ивано-Франковске, пересылала 13 тысяч гривен в избирательный фонд Зеленского.

118. Юрий Заславский - директор компании "Маркус ЛТД", в 2010 баллотировался в Хмельницкий горсовет по мажоритарной системе от партии "Народная партия", а в 2015 году баллотировался от партии "Поруч".

119. Андрей Задорожный – руководитель юридической фирмы "Проксен".

120. Остап Шипайло – директор компании "КарпатБуд Девелопмент".

121. Иван Шинкаренко - человек с таким ФИО значится директором двух ТОВ - "Духм'яна Пiч" и "Флауэр Сервис".

122. Ольга Совгиря — пресс-секретарь народного депутата Степана Кубива.

123. Владимир Крейденко — политик, кандидат наук по госуправлению Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Основатель и глава политической партии "Республиканцы".

124. Тарас Тарасенко – основатель юридической компании "СТС". Эта фирма ведет такие компании, как "Укрбуд" и "Киевский ювелирный завод".

125. Николай Сольский —возможно, соучредитель юридической компании "Сольский и партнеры".

126. Павел Фролов — под таким именем известен вице-президент Ассоциации политических психологов Украины. Он же - кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией социально-психологических технологий Института социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины.

127. Михаил Новиков — владелец компании "Новиков и партнеры", заслуженный юрист Украины, судья в отставке.

128. Виктория Подгорная — помощница на общественных началах народного депутата 4-5 созывов Николая Катеринчука (2002-2007), а также Натальи Королевской (на тот момент БЮТ, 2008). Основатель и лидер Платформы городских инноваций.

129. Елена Хоменко — вероятно, это эксперт экспертной группы в Минобразования.

130. Анатолий Остапенко — пока неясно, кто это.

131. Татьяна Цыба - пресс-секретарь партии "Слуга народа", помощница народного депутата Валерия Осадчего (4 созыв, партия "Наша Украина"), помощница народного депутата Александра Клименко (6 созыва, партия "Наша Украина"). С 2014 была пресс-секретарем патронатной службы МОЗ. В 2015 баллотировалась в Киевский городской совет от УКРОПА по мажоритарке.

132. Иван Калаур – доктор юридических наук. Преподаватель Тернопольского национального экономического университета, где работал и нынешний представитель Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, который, видимо, и привлек Калаура в команду.

Один из студентов жаловался в Сети, что Калаур выгнал его с экзамена за приход в джинсах.

133. Юлия Гришина – кандидат на должность судьи Касационного гражданского суда в составе Верховного суда, но не прошла конкурс.

Ее муж Игорь Гришин работал следователем в 17-главке Генпрокуратуры, где расследовал дело Курченко. Летом 2016 года его обвинили в получении взятки от СБУ-шника в размере $20 тысяч. Позже дело было замято, а деньги - возвращены владельцам.

134. Ольга Руденко – нет данных.

135. Александр Копыленко – правовед, юрист. Член ЦИК с 2010 по 2014 год.

136. Сергей Манзий - член исполкома Хмельницкого горсовета от Блока Петра Порошенко. В 2015 году, как утверждают местные СМИ - владелец городских маршруток, которые записаны на тестя. Баллотировался в мэры Хмельницкого от БПП. Был помощником нардепа Сергея Лабазюка от "Воли народа".

137. Александр Санченко - не исключено, что это пиарщик, специалист GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend.

138. Денис Маслов – в мае 2018 ушел в отставку с должности судьи Днепропетровского районного суда в городе Днепродзержинск.

139. Антон Швачко - нет данных.

140. Сергей Кострийчук – основатель общественной организации "Слуги народа".

141. Александр Божков - исполнительный продюсер "Квартал 95".

142. Артем Михайлюк - менеджер IT-проектов, основатель медицинского сервиса записи на врачебный прием онлайн HELSI.me.

143. Александр Васюк - координатор юристов команды Зеленского, исполнительный директор Ассоциации развития судейского самоуправления Украины.

144. Дмитрий Ермоленко - вероятно, бизнесмен, девелопер элитного жилья в Украине, работает на рынке fashion-ритейла.

145. Валентина Короленко - вероятно, это сотрудница Днепропетровской таможни, главный госинспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Кривой Рог".

146. Наталья Лактионова - нет данных.

147. Николай Тарарин - партнер юридической фирмы "Гелон". Владелец этой фирмы, Сергей Ионушас, номер 39 в списке партии (сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем Зеленского при регистрации торговых знаков).

148. Инна Сверба - нет данных.

149. Сергей Мельник - вероятно, директор ряда компаний группы Приват. Нардеп от БПП Владимир Арьев утверждал, что с помощью кипрской компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Мельника, из Приватбанка вывели на счета "Квартала 95" 41 млн долларов.

150. Юлия Палийчук - дизайнер, работала журналистом. В Верховной Раду работала в пресс-службе депутатов Павла Жебривского, Олега Ляшко. Супруг - политолог Юрий Палийчук.

151. Дмитрий Слинько - киевский журналист, работал в журналах "Фокус" и "Корреспондент". Автор спецпроекта "Красивая страна". Эксперт по украинским природным достопримечательностям.

В комментарии "Стране" Слинько рассказал, что в список попал по факту работы в команде Зе. "Предложили включить меня в список. Мне это интересно, новый опыт", - сказал журналист "Стране".

152. Владимир Тригуб - предприниматель.

153. Роман Кравец - нет данных.

154. Богдан Козуб - не данных.

155. Сергей Москаленко - нет данных.

156. Сергей Карабута - данные о человеке с таким ФИО есть в базе предпринимателей, там он обозначен, как владелец туристической компании.

157. Татьяна Перепичай - нет данных.

158. Юрий Федоренко - возможно, общественный активист либо основатель студии по производству фильмов - "Крупный план".

159. Оксана Кваша - доцент кафедры криминального права и процесса Киевского университета права НАН Украины.

160. Олеся Отраднова - доктор юридических наук, доцент, замдекана по научной работе в КНУ им. Шевченко.

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