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19 сентября • обновлено в 14:11
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"Слуги народа" дали старт большому перезапуску власти

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Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" проголосовало во втором чтении за законопроект №1066. Он предусматривает внесение изменений в законодательную базу Украины для перезагрузки власти.

Решения было принято во время пленарного заседания парламента в четверг, 19 сентября, 228 голосами.

В частности, принятым законопроектом вносится ряд существенных изменений в Законы Украины "О государственной службе", "О Кабинете министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины

"РБК-Украина"

Они касаются таких аспектов, как:

  • ограничения действия законодательства о труде на государственную службу;

  • упрощения порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее;

  • повышения ответственности госслужащих за достижение результатов своей деятельности;

  • устранения лишних промежуточных органов обжалования при сохранении безусловного права на судебное обжалование;

  • введения возможности контрактной госслужбы и устранения избыточного регулирования указанных общественных отношений;

  • соответствующие полномочия делегируются Кабинету министров Украины;

  • также правительство получает право решать вопросы оплаты труда, поощрения, конкурсного отбора, дисциплинарных производств и оценки деятельности государственных служащих.

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"Система государственной службы, действующей в Украине, из-за политической ангажированности и низкого профессионализма работников, а также бюрократизма и коррупционности давно изжила себя и требует неотложного реформирования. Сейчас вопрос быстрой и эффективной перезагрузки власти в Украине является не только вопросом восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопросом национальной безопасности", – говорится в пояснительной записке к документу.

"Слуги народа" дали старт большому перезапуску власти

Скриншот

"Слуги народа" дали старт большому перезапуску власти

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом чтении этот законопроект был проголосован в Верховной Раде Украины 10 сентября. Инициативу партии "Слуга народа" поддержали 273 нардепа.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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