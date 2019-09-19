"Слуги народа" дали старт большому перезапуску власти

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" проголосовало во втором чтении за законопроект №1066. Он предусматривает внесение изменений в законодательную базу Украины для перезагрузки власти.
Решения было принято во время пленарного заседания парламента в четверг, 19 сентября, 228 голосами.
В частности, принятым законопроектом вносится ряд существенных изменений в Законы Украины "О государственной службе", "О Кабинете министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".
Верховная Рада Украины
"РБК-Украина"
Они касаются таких аспектов, как:
ограничения действия законодательства о труде на государственную службу;
упрощения порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее;
повышения ответственности госслужащих за достижение результатов своей деятельности;
устранения лишних промежуточных органов обжалования при сохранении безусловного права на судебное обжалование;
введения возможности контрактной госслужбы и устранения избыточного регулирования указанных общественных отношений;
соответствующие полномочия делегируются Кабинету министров Украины;
также правительство получает право решать вопросы оплаты труда, поощрения, конкурсного отбора, дисциплинарных производств и оценки деятельности государственных служащих.
"Система государственной службы, действующей в Украине, из-за политической ангажированности и низкого профессионализма работников, а также бюрократизма и коррупционности давно изжила себя и требует неотложного реформирования. Сейчас вопрос быстрой и эффективной перезагрузки власти в Украине является не только вопросом восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопросом национальной безопасности", – говорится в пояснительной записке к документу.
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в первом чтении этот законопроект был проголосован в Верховной Раде Украины 10 сентября. Инициативу партии "Слуга народа" поддержали 273 нардепа.
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