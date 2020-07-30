'Слуга' застал жену с любовником: 'Джокер' выяснил его имя. Обнародована переписка

Любовником жены народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского является брат руководителя ГУ НП Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Джокер", где также обнародована переписка с нардепом, в котором тот рассказывает подробности конфликта.

Глава ГУ НП Николаевской области Сергей Шайхет. Его брат Игорь Шайхет оказался любовником жены нардепа. dumskaya.net

"Брат Сергея Шайхета, главы Николаевского УВД области, Игорь Шайхет замутил роман с женой Андрея Стрихарского, депутата от "Слуги народа". Казалось бы, обычная история. Любовный треугольник. Но каким-то образом в этой Санта Барбаре приняло участие все руководство нашей страны. Взял ситуацию "под личный контроль" от имени Антона Геращенко. На данный момент все стороны довольны. Жена нашла себе нового мужа", – сказано в сообщении.

Переписка нардепа Стрихарского. Telegram "Джокер"

Переписка нардепа Стрихарского. Telegram "Джокер"

Переписка нардепа Стрихарского. Telegram "Джокер"

Переписка нардепа Стрихарского. Telegram "Джокер"

Переписка нардепа Стрихарского. Telegram "Джокер"

Переписка нардепа Стрихарского. Telegram "Джокер"

Telegram "Джокер"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео драки, на котором фигурировал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский. Политик заверил, что никого не бил, а просто хотел выяснить отношения с любовником жены.