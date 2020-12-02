'Слуга' пришла в Раду с элитным часами за $27 тысяч. Фото

Депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина, которая в прошлом году попала в скандал из-за интимной переписки в Раде, пришла на заседание парламента с дорогим аксессуаром.

В частности, на ее руке заметили элитные часы Hublot стоимостью $27 тысяч (около 765 тысяч гривен). Фотографию из зала ВРУ показал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Отмечается, что Криворучкина является поклонницей элитных швейцарских часов – ранее на ней замечали другие, такие же ценные аксессуары. Примечательно, что часы Hublot оцениваются в 153 минимальные зарплаты украинцев (одна составляет 5 тысяч гривен).

Известно, что Елена Криворучкина прошла на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Кривом Роге. Ранее она работала доцентом экономического университета. Нардеп является автором более 70 научных работ, среди которых научные статьи, монографии и учебники.

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