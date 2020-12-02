"Слуга" пришла в Раду с элитным часами за $27 тысяч. Фото
Депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина, которая в прошлом году попала в скандал из-за интимной переписки в Раде, пришла на заседание парламента с дорогим аксессуаром.
В частности, на ее руке заметили элитные часы Hublot стоимостью $27 тысяч (около 765 тысяч гривен). Фотографию из зала ВРУ показал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Отмечается, что Криворучкина является поклонницей элитных швейцарских часов – ранее на ней замечали другие, такие же ценные аксессуары. Примечательно, что часы Hublot оцениваются в 153 минимальные зарплаты украинцев (одна составляет 5 тысяч гривен).
Известно, что Елена Криворучкина прошла на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Кривом Роге. Ранее она работала доцентом экономического университета. Нардеп является автором более 70 научных работ, среди которых научные статьи, монографии и учебники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Елена Криворучкина вела романтическую беседу в мессенджере сразу после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности. "Слуга" переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый".
Пользователи сети активно обсуждали секс-переписку "слуги" в зале парламента.
После опубликования интимной переписки, которую Криворучкина не стеснялась вести прямо в зале заседаний Верховной Рады, депутат от "Слуга народа" внезапно стала настоящей звездой сети.
Позже она пояснила, что переписывалась во время перерыва и посоветовала журналистам не завидовать ее личной жизни.