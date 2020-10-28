Настоящий оптимист это не тот, кто первым кричит "Ура", а тот кто последним шепчет "пиз@ец". При подведении итогов этих выборах "Ура" кричали все, соревнуясь в громкости. Второе слово использовали не менее охотно, но исключительно в адрес оппонентов. Преимущественно в адрес партии власти "Слуга народа". При этом руководство "СН" признавало ошибки, но настаивало на том, что на выборах они… победили.

Получалось, как в анекдоте про крушение поезда с депутатами. Да, есть такой старый анекдот, как сошел с рельс поезд, в котором куда-то ехали народные депутаты в большом количестве. Первыми на место происшествия прибыли МЧС и профильные службы железной дороги, пресса и чиновники добрались только через несколько часов. Им рассказали, что действительно поезд сошел с рельс, и все депутаты погибли. "Неужели прямо все?!" - недоумевал губернатор. На что начальник смены МЧС философски ответил: "Конечно, все. Мы их даже похоронили уже. Некоторые, правда, кричали, что живы и с ними все в порядке. Но вы же знаете этих политиков. Они постоянно врут людям… Никто не поверил"

Я желаю всем политикам только удачных поездок и безопасности в дороге. Но с придуманным начальником МЧС трудно не согласиться. Политики не то чтобы постоянно врут, но их правда всегда несколько… своеобразна. Так что там в результате со "Слугой народа" и их результатом на местных выборах? Победа или поражение? Вот тут и начинаются нюансы. Тут как с мужчинами, которые меряются своим "достоинством". Сколько волка не корми, а у слона больше. Все зависит от сравнительной базы.

Если сравнивать общий результат "СН" с прошлогодними парламентскими, как предлагают сторонники "Евросолидарности", это провал. И настоящие оптимисты уже могут кричать последнее слово. Рейтинг упал больше, чем в два раза. Сторонники "СН" доказывают, что до выборов в местных советах у них было ноль депутатов. А теперь будет вполне приличное количество и это математически большой рост. И с точки зрения математики все действительно правы… и все немного лукавят. Сравнивать с прошлым можно и нужно только те партии, у которых есть длинная история. А по итогам выборов результаты политических сил имеет смысл сравнивать между собой.

И тут нет однозначной перемоги или поразки. У "СН" вполне средний результат, как и у "ЕС" или ОПЗЖ. На уровне. Никто не доминирует. Одного победителя нет, у всех свой избиратель. Что, в принципе, нормально. При одном условии, конечно. Все нормально, если результат "Слуг народа" отражает их устоявшееся положение на политическом поле. А если тенденцию… то график от парламентских через сегодняшние выборы ведет к нулевой отметке.

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