'Слуга народа' Гунько опережает Ляшко на довыборах в Раду: первые данные ЦИК

На промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) лидирует представитель "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета 7,53% обработанных протоколов. Он как минимум на 3% опережает лидера партии "Радикальная партия Олега Ляшка" Олега Ляшко, который накануне объявил о своей победе.

Так, за Гунько отдали свои голоса 35,35% избирателей (1 001 голос), за Ляшко проголосовали 32,17% избирателей (911 голосов).

За самовыдвиженку Людмилу Давыденко отдали голос 21,79% избирателей (617 голосов).

Остальные кандидаты в народные депутаты набирают менее 5% голосов.

Как сообщалось, по данным ЦИК, явка на промежуточных выборах народного депутата, состоявшихся 25 октября, составила 50,03%. В состав округа входят: Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский, часть Ичнянского района (город Ичня и территория на северо-восток от него) Черниговской области.

Подчеркнем: официальных результатов выборов на этом округе еще нет.

Довыборы в парламент состоялись из-за того, что предыдущий мажоритарщик от этого округа Валерий Давыденко умер.

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