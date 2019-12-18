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18 декабря • обновлено в 11:53
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Украинцы доверяют всего четырем партиям: что говорит закрытая социология

1.4т
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В Верховную Раду проходит всего 4 политических партии. "Слуга народа" смело удерживает большинство, а партия Святослава Вакарчука "Голос" взяла бы всего 2%.

Именно такие данные получил OBOZREVATEL от закрытой социологии партии власти. И мы решили не просто опубликовать их, а проверить и выяснить, кому и как доверяют украинцы. Детали в материале.

Что нам известно?

Закрытая социология по заказу партии "Слуга народа" проведенная буквально несколько дней назад. Источник OBOZREVATEL уверяет, данные получены после "нормандской встречи" президента Владимира Зеленского и примерно отражают настроения украинцев на середину декабря.

Основная информация такова:

  • "Слуга народа" – 43%

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12%

  • "Европейская солидарность" – 10%

  • "Батьківщина" – 9%

  • "Голос" – 2%

  • "Свобода" – 2%

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Остальные партии набирают и того меньше. Отличный результат для монобольшинства, если верить статистике. Получается, что за неделю до начала парламентских каникул (Рождество, Новый год), СН удерживает позиции. И это несмотря на десятки скандалов, а также довольно болезненное голосование за рынок земли и так далее.

Украинцы доверяют всего четырем партиям: что говорит закрытая социология

Также источник добавил, что в последние месяцы существенно скатилась поддержка партии "Голос", а "Свобода" немного набрала.

Что говорят эксперты

Мы решили проверить эту информацию и опросили специалистов. В комментарии OBOZREVATEL сразу несколько социологических компаний признались, что в ближайшие дни опубликуют данные своих исследований.

Тем самым они планируют "закрыть" год свежими социологическими опросами. Ведь сейчас есть сразу несколько факторов, которые могут изменить предпочтения украинцев:

  • Голосование по рынку земли. Украинцы противоречиво оценивают такую идею;

  • Первые платежки за отопление. Как известно, снижения цены на газ не произошло;

  • Последствия встречи в Париже и переговоров с Путиным. Многие украинцы не увидели там "зрады";

  • Возможное возвращение пленных. По итогам встречи "нормандской четверки" был анонсирован обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

По словам директора центра "Социальный мониторинг" Дмитрия Дмитрука, позиции всех партий, предоставленных в рейтинге, остаются неизменными. СН на первом месте, затем ОПЗЖ, ЕС и "Батьківщина", а рейтинг "Голоса", и, правда, просел. Но вот по цифрам не все так однозначно.

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"Если не берем в расчет лидера, то у других партий поддержка примерно такая. Разница может быть где-то 1-1,5%. Касательно "Слуги народа", то сказать сложно. Тем более сейчас достаточно много резонансных событий – голосование по рынку земли, встреча в Париже и так далее. Давайте дождемся наших официальных результатов и увидим, что получится", – подчеркнул Дмитрук.

Смотрите видео по теме:

Социолог из группы "Рейтинг" Алексей Антипович в ответ на вопрос OBOZREVATEL привел данные недавнего рейтинга его компании. Так, по результатам опроса в период с 20 по 24 ноября, симпатии украинцев следующие:

  • "Слуга народа" – 44,8%

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,7%

  • "Европейская Солидарность" – 9,6%

  • "Батьківщина" – 8,5%

  • "Голос" – 4,4%

  • "Сила и честь" – 2,6%

  • "Громадянська позиция" – 2,2%

Антипович также пояснил, что важные социально-политические события отображаются на рейтингах примерно через 2 недели. То есть реакцию на повышения тарифа на газ, к примеру, можно увидеть где-то через 10 дней. И компания также планирует опубликовать свое исследование в ближайшее время.

Партия "Голос" в Раде

Партия "Голос" в Раде

Если верить закрытым опросам и недавнему исследованию группы "Рейтинг", СН доверяет приблизительно 40% украинцев. Но не исключено, что после финального голосования по рынку земли и первым платежкам позиции монобольшинства пошатнутся.

Остальные же партии сохранили свои позиции. Плохи дела у "Голоса", ведь, что официальные данные, что закрытые, показывают падения поддержки. Это может быть связано с отсутсвием четкой позиции по некоторым важным вопросам (например голосование по открытию рынка земли), а также странные и спорные законопроекты (как с идеей разрешить без проверок импорт лекарств в Украину).

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
социологические опросы
Персоны
Дмитрий Дмитрук Алексей Антипович Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги Верховная Рада Украины
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