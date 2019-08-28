"Слуга народа" анонсировала более 400 правок в Конституцию: первые детали

Партия "Слуга народа" собирается внести более 400 правок в Конституцию Украины, в том числе в части борьбы с коррупцией.

Об этом на брифинге 28 августа сообщил представитель президента Украины в парламенте Василий Стефанчук, пишет "Украинская правда".

"Их (изменений. – Ред.) 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду", – пояснил он.

Также представитель Владимира Зеленского в Раде сообщил, что именно президент будет рассматривать приоритетность правок в Основной Закон.

Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков

"Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это те вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, того, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление", – пояснил Руслан Стефанчук.

Как известно, для того, чтобы внести изменение в Конституцию, за него должны проголосовать не менее 300 народных депутатов.

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа, в первый рабочий день парламента IX созыва, депутаты анонсировали голосование сразу за несколько законопроектов. Это, в частности, кадровые решения.

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