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3 февраля • обновлено в 14:39
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"Слава Украине!" Эрдоган ярко обратился к почетному караулу в Киеве. Видео

1.5т
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Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Киев поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине!".

Во время встречи Эрдоган вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским традиционно осмотрели строй почетного караула (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Слава Украине!" – поздоровался с почетным караулом Эрдоган.

"Героям Слава!" – ответил почетный караул президенту Турции.

"Слава Украине!" Эрдоган ярко обратился к почетному караулу в Киеве. Видео

После этого президенты отправились в церемониальную резиденцию, где намечены переговоры, в рамках которых будут подписаны двусторонние договора.

Отметим, официальная церемония встречи двух лидеров состоялась возле Мариинского дворца, где они заслушали гимны обеих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля, с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, в Киеве он встречается с главой государства Владимиром Зеленским.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Бггг. Эрдоган стебанулся. Его предупредили, что х...хлы общаются друг с другом лозунгами, но он, по ходу, до последнего момента не верил.
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Кор Павел
Кор Павел
Восток дело тонкое и.... Хитрое
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