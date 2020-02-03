"Слава Украине!" Эрдоган ярко обратился к почетному караулу в Киеве. Видео

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Киев поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине!".

Во время встречи Эрдоган вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским традиционно осмотрели строй почетного караула (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Слава Украине!" – поздоровался с почетным караулом Эрдоган.

"Героям Слава!" – ответил почетный караул президенту Турции.

После этого президенты отправились в церемониальную резиденцию, где намечены переговоры, в рамках которых будут подписаны двусторонние договора.

Отметим, официальная церемония встречи двух лидеров состоялась возле Мариинского дворца, где они заслушали гимны обеих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля, с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, в Киеве он встречается с главой государства Владимиром Зеленским.

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