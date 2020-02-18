"Скукатища, безвластие": изгоревавшийся Богдан позвал "девочек" на Сейшелы

Андрей Богдан, уволенный с должности главы Офиса президента, отличился новым постом с отдыха на Сейшельских островах.

Он показал в Facebook несколько фото и пожаловался, что ему одному там скучно (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукатища. Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие", – написал он.

Украинцы посмеялись в комментариях: "Ждем возвращения. Хлеб-соль, стриптиз", "Безвластие на Сейшелах лучше, чем безвластие в Ростове", "Вся страна обсуждает это турне", "Мучайся теперь сам на Сейшелах".

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Вскоре Богдан похвастался пляжным фото с элитного курорта на Сейшелах, съязвив в сторону бывших политических оппонентов.

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