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18 февраля • обновлено в 19:41
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"Скукатища, безвластие": изгоревавшийся Богдан позвал "девочек" на Сейшелы

7.2т
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Андрей Богдан, уволенный с должности главы Офиса президента, отличился новым постом с отдыха на Сейшельских островах.

Он показал в Facebook несколько фото и пожаловался, что ему одному там скучно (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукатища. Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие", – написал он.

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Изгоревавшийся Богдан позвал "девочек" на Сейшелы

Украинцы посмеялись в комментариях: "Ждем возвращения. Хлеб-соль, стриптиз", "Безвластие на Сейшелах лучше, чем безвластие в Ростове", "Вся страна обсуждает это турне", "Мучайся теперь сам на Сейшелах".

Изгоревавшийся Богдан позвал "девочек" на Сейшелы
Изгоревавшийся Богдан позвал "девочек" на Сейшелы
Изгоревавшийся Богдан позвал "девочек" на Сейшелы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

  • Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

  • Вскоре Богдан похвастался пляжным фото с элитного курорта на Сейшелах, съязвив в сторону бывших политических оппонентов.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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Вася Дядя
Вася Дядя
Жирный боров, тебе скучно? Займись рукоблудием.
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Гоша Злой
Гоша Злой
перестаньте на него реагировать и завянет сразу же
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