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17 декабря • обновлено в 14:22
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"Списочники зависимы": Скороход рассказала, как давят на "слуг народа"

1.1т
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Исключенная из "Слуги народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что решения в президентской фракции принимает не большинство, а "несколько человек".

По ее словам, правило "70/30" (о том, что внутри фракции "Слуга народи" решение принимается, если его поддерживает 70%) на практике не работает. О том, как "раскачивают" и давят на представителей большинства, Скороход рассказала в новом ток-шоу OBOZ TALK на ObozTV.

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"Нельзя сказать, что решение приняло 70% (депутатов фракции. – Ред.). Нет, приняло несколько человек. Часть людей это подхватила, еще часть – вынужденно подхватила. А с остальными не считаются", – отметила Скороход.

Депутат добавила, что при рассмотрении проблемных вопросов на заседаниях фракции идет "раскачка": "Когда всем объясняют, почему они должны проголосовать "за".

"И в итоге говорят – вы должны проголосовать, есть решение. И люди, которые против, уже даже ничего не делают, потому что понимают, что это бесполезно", – констатировала она.

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По словам нардепа, некоторые из ее коллег изначально соглашаются с любым решением руководства фракции или представителей Кабмина.

"Они считают, что на них упала манна небесная и они поймали Бога за бороду. У них счастье в жизни привалило, и им все равно, за что голосовать. Они даже не анализируют и не понимают последствий принятия тех либо иных решений", – возмутилась она.

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Скороход также обратила внимание на разнородность фракции "Слуги народа".

"Списочники, как ни крути, очень зависимые. Они понимают, что если их исключат из фракции – они лишатся мандата. Люди этого боятся. Мажоритарщики более открытые, более резкие, более думающие. Потому что они общаются непосредственно с избирателями, и отвечают за принятие своих решений. Ну, есть и случайные мажоритарщики", – объяснила политик.

17 декабря в Раде стартовала последняя в этом году пленарная неделя

17 декабря в Раде стартовала последняя в этом году пленарная неделя

facebook.com/sluganarodu.official

Как писал OBOZREVATEL, 17 декабря в Верховной Раде Украины стартовала последняя пленарная неделя в 2019 году. Парламент планирует рассмотреть ряд важных вопросов, среди них – окончательное снятие депутатской неприкосновенности, открытие рынка земли и принятие нового Трудового кодекса. Под зданием Рады в центре Киева начались митинги.

Ток-шоу Oboz talk с Вадимом Колодийчуком смотрите каждое воскресенье в 13:00 на ObozTV.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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