Скандальный 216 округ в Киеве: в Нацполицию подали заявление об уголовном правонарушении за подкуп избирателей

Кандидат в народные депутаты по 216 избирательному округу Андрей Юсов подал заявление о совершении уголовного преступления относительно подкупа избирателей со стороны действующего депутата Киевсовета Виталия Павлика, который также баллотируется по этому округу.

Об этом говорится в видеообращении Юсова на его странице в Facebook. "Павлик продолжает подкупать избирателей. Его приспешники в футболках с фамилией "Павлик" заменяют ящики, устанавливают детские площадки. Делается это при содействии местной власти, сотрудников ЖЭКов, в целом административного ресурса. Мы собрали доказательства треша – объявления, материалы, свидетельства людей", – рассказал Юсов.

Он напоминает, что Виталий Павлик – многолетний помощник олигарха, действующего депутата парламента Александра Супруненко, который на этих парламентских выборах также регистрировал свою кандидатуру на 216 округе, но снялся с выборов.

Виталий Павлик "КиевВласть"

"Они были вместе в Партии регионов и команде Черновецкого, помогали строить сетки избирателей на президентской кампании. А сегодня таким образом пытаются пролезть в Верховную Раду", – отмечает Юсов.

В заявлении в Нацполицию говорится, что действия со стороны Павлика относительно подкупа избирателей имеют признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 160 УК Украины.

В частности, в заявлении изложены такие факты подкупа:

в домах в Днепровском районе города, в частности, в доме по адресу ул. Тампере 1/22, были установлены новые почтовые ящики, а жильцам дома были выданы ключи от них с брелоками с именем Виталия Павлика.

В парке по ул. Борисоглебская, по ул. Харьковское шоссе и другим адресам 9 июля были бесплатно установлены детские площадки. Их устанавливали рабочие в футболках с именем Виталия Павлика.

27 июня, 6 июля и в другие дни проведенные агитационные мероприятия в виде прогулки по Днепру и на теплоходе. Билеты предоставлялись бесплатно за счет кандидата в народные депутаты Виталия Павлика в его избирательном штабе по адресу ул. Ю. Пасхалина, 16. На этих мероприятиях проводилась прямая агитация за кандидата, раздавались агитационные буклеты, магниты, сладости. На мероприятии присутствовал сам Виталий Павлик.

3 июля в 18:00 по адресу ул. Аламатинская, 39-А, 6 июля по ул. Армянская, 3, 8 июля по ул. Ивана Сергиенко, 13 на территории детских площадок были проведены массовые агитационные мероприятия – праздники для детей, на которых бесплатно раздавали сладости. Во время мероприятия распространялась агитационная продукция Павлика. В частности, Конституция Украины, на которой Павлик оставил свою подпись как "председатель адвокатского объединения "Правозащитник". Афиши по дальнейшему проведению таких мероприятий размещены по всему округу.

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