Скандальные экс-регионалы набросились с критикой на Путина: что это значит

Экс-регионалы принялись критиковать Кремль из-за введения санкций РФ против Украины, которые могут быть направлены в отношении сотен физических и юридических лиц, а также связанных с ними компаний

Об этом сообщил в своем Telegram-канале известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, который обратил внимание на заявление экс-депутата Верховной Рады Украины от Партии регионов Вадим Колесниченко, что люди, отвечавшие за "украинское направление" в России, "проиграли контроль над ситуацией еще в начале 2000-х годов".

"Начиная с 2000-х годов, Россия проиграла Украину, и в этом немалая вина тех специалистов, которые работали на украинском направлении. К сожалению, доллар и личная выгода были превалирующими", - сказал экс-нардеп 25 октября в Ялте на конференции "Крым в современном международном контексте",

Колесниченко также возмутился, что между странами продолжается торговля.

"Украина объявила Россию врагом, Россию полощут на всей территории земного шара, а мы с ними продолжаем торговать, продолжаем инвестировать в украинскую экономику. С какой целью это делается? Поддержать власть в Украине или заработать отдельной группе лиц сегодня и сейчас?" - заявил он.

В свою очередь Голобуцкий также напомнил о недавних словах бывшей советницы беглого украинского президента Виктора Януковича Анны Герман, которая заявила, что "российские политики первой линии уже поняли, что обострять конфликт с Украиной было ошибкой".

"Когда Герман критикует РФ и разглагольствует о том, что бы она делала на месте Путина - это можно счесть случайностью. Но сегодня к критике присоединился и Колесниченко", - отрегировал Голобуцкий.

По его словам, ни Герман, ни Колесниченко не являются владельцами хоть сколько-нибудь значимого бизнеса, и через них своё возмущение введением РФ санкций против Украины демонстрируют "те, кто готов сливать Украину Кремлю, но только при условии гарантированных личных прибылей".

"Прибылей их пригрозили лишить - в ответ поднимается вот такая волна. Но заметьте - пока ни звука о возможной смене политических векторов, все тезисы пока ещё исключительно пророссийские", - подчеркнул он.

Голобуцкий допустил, что если в ближайшее время Путин не опровергнет заявление о санкциях, и тем более если Госдума РФ начнёт принимать первые ограничивающие документы - вполне можно ожидать развёртывание следующего этапа кампании.

"То есть, у Герман, Колесниченко и остальных представителей кремлёвского пула появится если не прямо антироссийская, то заметно угрожающая риторика", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября глава РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.