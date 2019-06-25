Крах антипутинской коалиции: Европа предала Украину, а Россия взяла реванш

Парламентская ассамблея Совета Европы сделала невозможным повторное введение серьезных санкций против российских депутатов.

По сути, это дало им право не выполнять наложенные на них международные обязательства. Таким образом, украинская дипломатия потерпела первое серьезное поражение на санкционном фронте.

Что произошло и как теперь быть – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая сняла ограничения с российской делегации и вернула ей права голоса в Ассамблее.

Сразу после голосования, Россия подтвердила свои планы вернуть свою делегацию в ПАСЕ в тот же день.

Украина обжаловала полномочия делегации России в Ассамблее.

Украинские депутаты обратилась в Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении участия украинской делегации в работе ПАСЕ.

Делегация РФ возвращается

В ночь с 24 на 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за резолюцию, которая снимает санкции с РФ и позволяет вернуться российской делегации без выполнения международных обязательств и ограничений права голоса.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Результаты голосования Facebook Ирины Геращенко

Самыми "верными друзьями" Кремля показали себя делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Они поддержали возвращение РФ единогласно.

Против этой резолюции проголосовала вся делегация Украины. Остальные страны частично поддерживали Киев, однако этих голосов оказалось недостаточно:

1 – Армения, 1 – Швейцария, 1 – Чехия, 2 – Германия, 1 – Дания, 3 – Эстония, 2 – Финляндия, 5 – Грузия, 1 – Хорватия, 1 – Лихтенштейн, 4 – Литва, 3 – Латвия, 1 – Молдова, 2 – Нидерланды, 9 – Польша, 1 – Румыния, 4 – Швеция, 1 – Словакия, 8 – Великобритания.

Таким образом, механизм наложения санкций меняется в корне. В частности, в регламент была добавлена норма, которая отменяет право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, выступления, участия и голосования депутатов в комитетах Ассамблеи – не взирая на то, какие нарушения допустило государство и его депутаты.

В то же время остается право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Вероятно, могут быть одобрены также мелкие точечные санкции, но в этой части резолюция является нечеткой.

ПАСЕ

Напомним, что ПАСЕ ввела санкции против Москвы и лишила права голоса российскую делегацию в 2014 году из-за аннексии украинского Крыма и военной агрессии на Донбассе. С тех пор Россию неоднократно пытались вернуть в Ассамблею, но благодаря украинской делегации все попытки были успешно пресечены.

В отместку за санкции с 2017 года РФ перестала платить взносы в бюджет Совета Европы, что стало серьезным финансовым ударом для европейской организации. Дело в том, что доля России в годовом бюджете СЕ составляет около 30 млн евро, или 11% от общего бюджета. По состоянию на 2019 год долг РФ составил около 60 млн евро. Ни в Совете Европы, ни в Парламентской ассамблее особо не скрывают, что без российских денег организация чувствует себя туго.

Именно это стало причиной лоббирования интересов РФ в ПАСЕ со стороны лояльных к Кремлю стран, особенно вопрос о возвращении российской делегации поднимался со стороны Франции и Германии.

"К сожалению, голосования в ПАСЕ за возвращение российской делегации были ожидаемыми. 118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы РФ платила взносы и не выполняла никакой резолюции Ассамблеи. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы", – заявила после голосования член украинской делегации в ПАСЕ, первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко Телеканал "24"

Она обратила внимание на то, что эту "страшную резолюцию" Совет Европы принял 25 июня.

"...В тот день, когда российская сторона должна обязательно освободить наших моряков, потому что именно месяц давался Трибуналом на освобождение пленников Кремля. Этого не произошло", – пояснила Геращенко.

Реакция Кремля

Еще до голосования в России заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ при условии принятия резолюции.

Россияне подготовили список делегации из 18 человек, четверо из которых, как оказалось, подпадают под персональные санкции ЕС из-за агрессии России против Украины и имеют запрет на въезд в ЕС. Однако этот запрет не касается международных организаций и это даст им возможность обойти санкционный механизм.

После принятия резолюции, глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия во вторник, 25 июня, подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ.

Это решение было обжаловано украинскими депутатами, так как по уставу Совета Европы делегация подается только перед началом первой сессии года. Теперь утверждение российской делегации немного откладывается.

"Мы делали все возможное и невозможное. Но врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим. Но зная настрой Комитета Министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются", – написал на своей странице в Facebook народный депутат и член украинской делегации Борислав Береза.

Украина уходит из ПАСЕ

Почти 5 лет украинская делегация, при поддержке МИД Украины и президента, последовательно боролась не только против возвращения России в ПАСЕ, но и за принятие очень важных резолюций, которые признавали аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Российской Федерацией, призывали Кремль прекратить военную агрессию против Украины, отпустить всех политзаключенных и многое другое.

Но в последнее время, как признали сами члены делегации, их поддержка ослабла. Перед началом июньской сессии в Страсбурге украинские депутаты просили встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы согласовать свои дальнейшие действия по борьбе с Россией в ПАСЕ, но новоизбранный президент не высказал никакого желания встретится с украинской делегацией в Ассамблее.

"На мою просьбу провести такую встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия и заручиться поддержкой новой власти, мы получили молчание. Впервые за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", – заявил народный депутат от фракции БПП Владимир Арьев.

Владимир Арьев РБК

По словам Геращенко, представители делегации хотели согласовать план действий и ожидали поддержки от Зеленского.

"Обменяться информацией о вызовах, согласовать наш общий план действий, проговорить, как держать оборону в СЕ. Это требовало серьезной кулуарной работы, давления на наших международных партнеров, ежедневных телефонных переговоров не только в рамках межпарламентского диалога и дипломатической работы. Это требовало в первую очередь лидерства президента", – пояснила Геращенко.

"Наша делегация осталась один на один в этом зале", – отметила парламентарий.

В свою очередь Владимир Зеленский уже отреагировал на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации, и заявил, что очень им разочарован.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – написал президент на своей официальной странице в Facebook.

Зеленский поблагодарил украинскую делегацию за ее работу и борьбу, а также напомнил странам-членам ПАСЕ, что 25 июня, истекает срок выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву по освобождению военнопленных украинских моряков.

Владимир Зеленский РБК

"Хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков. … С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", – отметил президент Украины.

Теперь же, после долгих лет борьбы, Украина всерьез задумалась о выходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" и член делегации Леонид Емец:

"Абсолютно серьезно рассматривается такая возможность, поскольку это касается базовых принципов существования Совета Европы. Эта организация нужна не ради галочки, она существует ради защиты прав человека. И ее принципы основаны как раз на защите этих прав. Если эта организация откажется от своих принципов, то возникает вопрос, а по дороге ли нам с ними?"

Такую же позицию подтвердили и другие представители украинской делегации. Так, народный депутат от БПП Мария Ионова заявила, что Украина может приостановить свое членство в ПАСЕ, этот вопрос делегация намерена рассмотреть в ближайшее время.

Представитель украинской делегации Борислав Береза считает, что ему "нечего делать в одном зале с нечистью, у которой руки по локти в украинской крови".

Свои слова украинские делегаты подкрепили официальным заявлением о том, что Украина прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов обжалования полномочий российской делегации.

Делегация Украины обратилась в Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении участия украинской делегации в работе ПАСЕ.

Реакция украинских политиков

Дипломаты и политики не обошли вниманием столь кричащее решение европейских политиков. Так, украинский премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что голосование за резолюции означает реванш России в Европе.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ – это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма – это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", – написал он на своей странице в Facebook.

В МИД Украины заявили, что принятие данной резолюции является недопустимой уступкой России, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы.

"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой – поощряет агрессора, идя ему на уступки", – написано в заявлении украинского министерства.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале отметил, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы – это "удар не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена".

Петр Порошенко РБК

Второй вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид считает, что решение ПАСЕ о возвращении российской делегации – это конец Совета Европы:

"Потому что целью создания Совета Европы было "укрепление мира на основе справедливости" и "приверженность духовным и моральным ценностям, которые являются настоящим источником личной свободы и демократии". А европейские политики приняли цель России – война, никакой справедливости, антиценности, никакой свободы, никакой демократии".

Кроме того, политик считает, что снятие санкций с российской делегации означает, что "антипутинской коалиции" не существует.

"Поскольку антипутинской коалиции нет, так и Путина обманывать больше не надо. Украина больше не должна выполнять политическую часть Минских договоренностей со всеми особыми статусами и амнистиями. Напомню, что четыре года украинская власть и международные партнеры убеждали нас, что закон об особом статусе для оккупированных территорий и соответствующие изменения в Конституции нужны исключительно для того, чтобы "обмануть Путина" и поддерживать санкции "антипутинской коалиции", – написала она.

Слова второго вице-спикера подтвердил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, который заявил, что, голосование за резолюцию уничтожило международную коалицию за Украину.

"Кстати, это также и следствие президентских выборов в Украине и бездействия нового Президента. По сути, на наших глазах создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии. Но с нами верные друзья. И главное – с нами правда!" – написал он в Twitter.

Міжнародну коаліцію ЗА Україну знищено рішенням ПАРЄ. До речі, це також і наслідок президентських виборів в Україні та бездіяльності нового Президента. По суті, на наших очах створюється коаліція на підтримку агресії та анексії. Але з нами вірні друзі. І головне - з нами Правда! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 июня 2019 г.

И. о. директора департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева в эфире ObozTV уверено отметила, что последние события в Европе станут большой проблемой не только для Украины, но и для всей системы международного правопорядка.

"Я бы не очень связывала эти две вещи – возвращение наших ребят и военнопленных с возвращением российской делегации в ПАСЕ, но все, что произошло сегодня и в последние дни, – это большая проблема для всей системы международного правопорядка, для системы международных организаций. Мы видим, что теперь деньги решают слишком много", – сказала дипломат.

"Я на прошлой неделе была в Нидерландах, неделя после того, как был обнародован отчет совместной международной следственной группы: зашел корабль РФ на регату и под песню "Калинка-малинка" танцуют все голландцы", – отметила Золотарева.

Раскол ЕС

Еще до дня голосования основную угрозу не только для ПАСЕ, но и для всей Европы от возвращения российской делегации, увидела член Европарламента Ребекка Хармс:

"Если Россия вернется, не отреагировав на резолюции ПАСЕ и проигнорировав решение Европейского суда по правам человека и Международного трибунала ООН по морскому праву, Совет Европы не просто потеряет доверие. Он будет противоречить самой цели и причинам, почему он был основан. Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Госдумы РФ без условий".

Кроме того, по мнению европейского политика, возвращение российской делегации без выполнения ни одной из многих предыдущих резолюций, принятых из-за нарушения суверенитета Украины и прав человека – разрушит основы Минских соглашений.

В комментарии OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская заявила, что голосование за резолюцию дискредитирует саму суть создания европейской институции.

"Совет Европы принимал резолюции, в которых признавал Россию страной-агрессором, подвергал осуждению ее действия, но в принципе не был способен ничего сделать. И даже ее механизм принуждения изменить поведение РФ, а именно лишением голоса ее делегации в ПАСЕ, не привел к нужному эффекту. и в конце концов Европа больше ориентируется на необходимость финансового обеспечения того самого Совета Европы и сплачивания РФ членских взносов, чем на такие принципиальные циничные вещи", – говорит международник.

"Поэтому, я думаю, что таким решением может быть вообще дискредитирована деятельность таких международных институтов, однако прагматичные интересы перевесили. В любом случае это может спровоцировать кризис этого института и привести к временной дисфункциональности", – добавила Осмоловская.

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