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Скандальная встреча с Трампом: BBC извинилась и заплатит Порошенко

8.6тЧитать материал на украинском

Телерадиокомания BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко.

Извинения касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Порошенко заплатила деньги за то, чтобы организовать встречу с главой США Дональдом Трампом, передает BBC.

Статья была опубликована в мае 2018 года, но впоследствии была удалена с сайта. В ней утверждалось, что 400 000 долларов были перечислены адвокату Трампа Майклу Коэну. Эту информацию также озвучили в телевизионной программе BBC.

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Петр Порошенко и Дональд Трамп

Петр Порошенко и Дональд Трамп

"Голос Америки"

Политолог Тарас Березовец также написал в Facebook из Королевского суда Лондона, что, когда ВВС нарушает стандарты, она это признает.

"Корпорация BBC только что в The Royal Court of Justice признала, что 23 мая 2018 года опубликовала неправдивую информацию относительно встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом в июне 2017 года. ВВС тогда утверждала, что Петр Порошенко якобы заплатил за организацию встречи $400 тысяч. Публикацию ВВС сняла с сайта еще в феврале этого года. ВВС также согласилась выплатить истцу значительную компенсацию за ущерб репутации", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоДональд Трамп
Место
Украина
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
ВВС уточните размер компенсации.Вот Петру привалило,откуда он и не ждал.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Политолого.... а ВВС знает об этом? И почему алкаш в суд не подал? Ссыкло?
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1
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сам Пэтро нэ платыв!!!! То булы гроши платныкив податкив !
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3
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Махал Махалыч, Так отстреливают,или просто гавкают
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