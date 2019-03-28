Скандальная встреча с Трампом: BBC извинилась и заплатит Порошенко

Телерадиокомания BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко.

Извинения касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Порошенко заплатила деньги за то, чтобы организовать встречу с главой США Дональдом Трампом, передает BBC.

Статья была опубликована в мае 2018 года, но впоследствии была удалена с сайта. В ней утверждалось, что 400 000 долларов были перечислены адвокату Трампа Майклу Коэну. Эту информацию также озвучили в телевизионной программе BBC.

Петр Порошенко и Дональд Трамп "Голос Америки"

Политолог Тарас Березовец также написал в Facebook из Королевского суда Лондона, что, когда ВВС нарушает стандарты, она это признает.

"Корпорация BBC только что в The Royal Court of Justice признала, что 23 мая 2018 года опубликовала неправдивую информацию относительно встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом в июне 2017 года. ВВС тогда утверждала, что Петр Порошенко якобы заплатил за организацию встречи $400 тысяч. Публикацию ВВС сняла с сайта еще в феврале этого года. ВВС также согласилась выплатить истцу значительную компенсацию за ущерб репутации", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВВС распространила информацию о том, что Порошенко платил за встречу с Трампом. Личный адвокат президента США Майкл Коэн дал опровержение этой информации.

В ответ Порошенко подал иск на британскую телерадиокомпанию ВВС за клевету.

8 февраля Высокий суд Лондона постановил, что материал BBC является однобоким и запретил обжаловать решение.

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