Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик - NYT

За ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена.

Константин Кулик theБабель

NYT попыталось выяснить, сохраняет ли Кулик контроль над этим расследованием после назначения Руслана Рябошапки генеральным прокурором, однако ГПУ не ответила однозначно на запрос. В то же время сам Кулик от интервью отказывается, известно лишь, что по данному делу идет проверка.

"Досье Кулика не только оживило дело Байдена. Этот семистраничный документ, который он распространил, также обвиняет американских дипломатов в сокрытии преступлений, совершенных Байденом, - ложная теория, сыгравшая роль в отзыве посла США в Украине Мари Йованович", - пишет издание.

Также сообщается, что в марте 2019 года Кулик вместе с бывшим генпрокурором Луценко координировал действия с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы продвигать обвинения против Хантера Байдена. Однако перед первым туром выборов выдвинул обвинения в коррупции в отношении окружение тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. NYT полагает, что таким образом прокурор попытался заручиться поддержкой фаворита выборов и нынешнего президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что в 2016 году самому Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ. На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена.

В интервью The Hill в апреле прокурор заявил, что пытался передать правительству США данные о грубых нарушениях со стороны демократов и американских дипломатов. Однако все доказательства были заблокированы официальными лицами в посольстве США в Украине. В то же время Юрий Луценко заявлял, что не передавал досье Рудольфу Джулиани.

Однако в минувшую пятницу в ходе показаний в Конгрессе бывший посол США Мари Йованович предположила, что досье Кулика и его основные положения проникли в американское правительство.

Напомним, в марте 2019 года информационное агентство "УНИАН", что прокурор по делу Курченко Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко. После чего Президент Петр Порошенко заявил, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".

"Еще месяц назад у господина Кулика еще не было никаких мыслей по этому поводу. Вплоть до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой. Но мы имеем обоснованную информацию, господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением господина Коломойского. И именно от него господин Кулик получил этот приказ. И именно там он принял решение изменить присяге и предать закон", - подчеркнул он.

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