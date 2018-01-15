Скандал со "святыми мощами" Ленина: у Путина нашелся неожиданный защитник

Бывший так называемый прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала скандальное заявление президента России Владимира Путина, который сравнил коммунизм с христианством, а труп Владимира Ленина с мощами святых.

Известная своей набожностью Поклонская заступилась за Путина и заявила в Facebook, что российского лидера неверно истолковали.

"Политики нередко интерпретируют в свою пользу определенные высказывания. Вот и сейчас произошло то же. Использовать и интерпретировать "по-своему" слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе", - пишет Поклонская.

"Сто лет назад, 19 января 1918 года, святой патриарх Тихон, обратившийся к большевикам во главе с Лениным, сказал: "Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому..." Поэтому, мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к богу и святым мощам божиих угодников не имеет", - подчеркнула она.

Поклонская также заявила, что сегодня с помощью Путина в России восстанавливают храмы и монастыри.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине Владимиру Путину предложили адекватную кандидатуру для мавзолея.