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20 ноября • обновлено в 19:21
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"Слуга"-педофил: в ГПУ внезапно опровергли слова Рябошапки

1.2т
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Предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости народного депутата фракции "Слуга народа" Романа Иванисова является неподтвержденной.

Соответствующее опровержение в среду, 20 ноября, опубликовала Генеральная прокуратура Украины.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", – указывается в сообщении пресс-службы.

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Педофильский скандал в ''Слуге народа'' подтвердился: что известно о нардепе Иванисове

Роман Иванисов

Роман Иванисов

Коллаж

Отмечается, что данному факту проводится проверка, ее результаты будут официально сообщены позже.

Сообщение ведомства на странице в Facebook

Сообщение ведомства на странице в Facebook

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

  • Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

  • Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Роман Иванисов Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Партия Слуга народа
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