"Слуга"-педофил: в ГПУ внезапно опровергли слова Рябошапки

Предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости народного депутата фракции "Слуга народа" Романа Иванисова является неподтвержденной.

Соответствующее опровержение в среду, 20 ноября, опубликовала Генеральная прокуратура Украины.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", – указывается в сообщении пресс-службы.

Роман Иванисов Коллаж

Отмечается, что данному факту проводится проверка, ее результаты будут официально сообщены позже.

Сообщение ведомства на странице в Facebook Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.

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