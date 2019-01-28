Скандал со Скабеевой: Береза ответил на угрозы Кадырова

Украинский внефракционный депутат Борислав Береза ответил лидеру Чечни Разману Кадырову на его угрозы "достать" украинца якобы за оскорбление российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Мне не за что извиняться", – заявил нардеп в комментарии "Громадському". Не считает он нужным и усиление своей охраны.

Береза отметил также, что решать, были ли слова Кадырова угрозой, должна Служба безопасности Украины. "Я думаю, что если бы было что-серьезное, мне бы уже сообщили", – добавил он.

Береза и Скабеева Скриншот из видео

На вопрос, не задумался ли нардеп об усиленных мерах безопасности после инцидента, он ответил, что продолжит жить привычной жизнью.

"Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" – заявил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

Вызвал украинца на дуэль и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

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