|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Скандал со Скабеевой: Береза ответил на угрозы Кадырова

Читать материал на украинском

Украинский внефракционный депутат Борислав Береза ответил лидеру Чечни Разману Кадырову на его угрозы "достать" украинца якобы за оскорбление российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Мне не за что извиняться", – заявил нардеп в комментарии "Громадському". Не считает он нужным и усиление своей охраны.

Береза отметил также, что решать, были ли слова Кадырова угрозой, должна Служба безопасности Украины. "Я думаю, что если бы было что-серьезное, мне бы уже сообщили", – добавил он.

Новости
''Мы их вжарили!'' Береза рассказал о конфликте с пропагандистами Кремля

Береза и Скабеева

Береза и Скабеева

Скриншот из видео

На вопрос, не задумался ли нардеп об усиленных мерах безопасности после инцидента, он ответил, что продолжит жить привычной жизнью.

"Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" – заявил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

  • Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

  • Вызвал украинца на дуэль и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Рамзан КадыровБорислав Береза
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
5
Смешно
19
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
А Кадыров шутить не любит.. Скоро увидим ролик с плачущей березой...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Он Алекс
Он Алекс
Сибиряк Дмитрий, кому как тебе не знать про кадырова ? Платишь дань, сидишь на бутылке, Чечня Круто проорись чмо тупорылое ты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги