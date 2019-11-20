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20 ноября • обновлено в 16:24
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Скандал с прослушкой: доверие к ДБР убили

3.6т

Я же говорил, что у главы ДБР Романа Трубы дело труба. Я с первого дня возмущался, что Труба, который отличился заказными делами против Майдана, назначили на высшую должность в ДБР. Я с первого дня озвучивал, что это крючок на который его подвесили и он будет послушным и управляемым. Так и вышло. На телеграм-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, которые показывают, что он абсолютно подконтролен президенту и ОП, а также полностью управлем.

На записях пока несколько эпизодов:

1. Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостанавливает на на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

2. Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

3. 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.

4. Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

5. Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

6. Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

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Эта прослушка не несет никакой криминальной ответственности для Трубы, потому что она была проведена без санкции. Но! Это теперь вопрос ко всем учасникам этого скандала. И отреагировать должны все - Зеленский, Сытник, Труба и Верховная рада. Доверие к ДБР сегодня убили. Наповал. Трубой. И теперь должны быть быстрые процессуальные действия по проверке всей этой информации. Если записи подтвердятся, то это повод для целой пачки уголовных дел. И против Трубы тоже.

А я хочу напомнить, что дело против генерала Марченко, которого отправили сейчас в камеру, было полностью сфабриковано самим Трубой. И за это тоже придется ответить. Хотя и президент и Труба могут сделать вид, что ничего не произошло. Тогда они лишь подтвердят предположение, что это все один сплошной договорняк. А народ у нас договорняки за его спиной не любит. И если на Банковой в это не верят, то пусть у Януковича спросят. Он тоже не верил. До определенного времени. А теперь не только верит, но и знает.

А время на реакцию, у всех участников скандала, все меньше и меньше. Тем более, что завтра шестилетие Майдана и очень хочется, что "кінець епохи брехні" все же наступил не на словах, а на деле.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
И снова - КТО!!! записал, а потом еще и слил? Можно только представить себе бурную деятельность упомянутых здесь лиц по поиску ответа на этот ЦЕНТРАЛЬНЫЙ вопрос (совет: ребята, стройте ГОСУДАРСТВО с соответствующими НАСТОЯЩИМИ структурами, а не ставьте СВОИХ людей на во главе ТАКИХ структур). Хотя для них всё ясно - это всё ПОРОХ!
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Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
Завжди після любої революції, наступними до влади приходять контрреволюціонери. В нас же - тупі популісти , а це ще гірше.
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