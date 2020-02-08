Психолог Нелли Верховская назвала "подчеркнутым цинизмом" участие главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова в эротическом шоу.

По ее мнению, в законодательстве Украины "не хватает соответствующих правил, которые бы запрещали расплачиваться собачками за газ, чесать яйца в Верховной Раде и танцевать с девочками в стрип-клубе", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению психолога, "это подчеркнутый цинизм и подчеркнутое игнорирование образа, который больше подходит государственному деятелю. Это событие вписывается в те события, которые происходят в последние дни, над которыми смеется и плачет вся Украина. Я имею в виду и историю с Брагаром, и с Кивой, и с другими нардепами. Это показывает безразличие к тому впечатлению, которое производят народные избранники на своих избирателей".

Максим Нефедов

Она признала, что "человеку на любой должности, в том числе государственной, необходимо расслабляться". "Но когда мы говорим о государственных деятелях, здесь ко всему прочему добавляется имидж Украины. Если отплясывающий с девочками Нефедов считает, что это вполне удачный имидж Украины, вопрос, насколько избирателей устраивает подобная картина", – заметила психолог.

Как писал OBOZREVATEL, главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова заметили в элитном киевском клубе Queen, где он участвовал в эротическом шоу. После секс-скандала с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Богданом Яременко бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию проституции в Украине.

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