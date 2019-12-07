"Убрать невозможно": Разумков раскрыл проблему с нардепом-насильником Иванисовым

Депутата Романа Иванисова, исключенного из фракции "Слуга народа", у которого обнаружили судимость за изнасилование, невозможно лишить мандата согласно имеющимся юридическим нормам.

Такое заявление в интервью Дмитрию Гордону в субботу, 7 декабря, сделал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Иванисова убрать невозможно... С юридической точки зрения уйти его заставить никто не может: ни я, ни парламент", – сказал он.

Роман Иванисов Коллаж

Разумков подчеркнул, что, по его личному мнению, было бы правильно, если бы Иванисов покинул Раду.

"Я понимаю, что это [скандал с нардепом] бьет по нам всем и с точки зрения профессионально, с точки зрения политически и с точки зрения просто по-человечески", – добавил политик.

"Если честно, я понимаю, что найти эту информацию было невозможно, нужно было "копать"... Даже когда вы задаете этот вопрос в качестве запроса, вы получаете ту справку, которая имела место быть. Потому что это погашенная судимость, она нигде не светится. Чтобы ее "раскопать", нужно знать этот фактаж", – пояснил Разумков.

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