"Убрать невозможно": Разумков раскрыл проблему с нардепом-насильником Иванисовым

Депутата Романа Иванисова, исключенного из фракции "Слуга народа", у которого обнаружили судимость за изнасилование, невозможно лишить мандата согласно имеющимся юридическим нормам.
Такое заявление в интервью Дмитрию Гордону в субботу, 7 декабря, сделал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Иванисова убрать невозможно... С юридической точки зрения уйти его заставить никто не может: ни я, ни парламент", – сказал он.
Роман Иванисов
Коллаж
Разумков подчеркнул, что, по его личному мнению, было бы правильно, если бы Иванисов покинул Раду.
"Я понимаю, что это [скандал с нардепом] бьет по нам всем и с точки зрения профессионально, с точки зрения политически и с точки зрения просто по-человечески", – добавил политик.
"Если честно, я понимаю, что найти эту информацию было невозможно, нужно было "копать"... Даже когда вы задаете этот вопрос в качестве запроса, вы получаете ту справку, которая имела место быть. Потому что это погашенная судимость, она нигде не светится. Чтобы ее "раскопать", нужно знать этот фактаж", – пояснил Разумков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование.
В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, что предоставленная Рябошапкой информация является неподтвержденной.
Также появились резонансные документы по Иванисову – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании нынешнего парламентария.
Жертва, изнасилованная депутатом от фракции "Слуга народа", заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что Иванисова исключили из политсилы.
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