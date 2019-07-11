"Негодяй и враг Украины": генерал высказался о ссоре Зеленского с чиновником

Президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, выгнав из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

"С позиции моего жизненного опыта я могу сказать, что панькаться с негодяями – это копать самому себе могилу", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

"Если уже установлено, что перед тобой негодяй, ждать, пока он всадит тебе нож в спину, нецелесообразно", – заметил он.

Ярослав Годунок YouTube

"Посмотрите, в стране судьи коррумпированные и преступные, прокуроры коррумпированные и преступные. Они прикрываются риторикой закона, демократии, Процессуального кодекса. А сами – негодяи и ворюги. Надо действовать беспощадно, если ты уверен, что перед тобой негодяй или враг Украины", – заявил генерал.

"Поэтому я Зеленского понимаю и не осуждаю", – сказал он.

Отвечая на вопрос, следует ли допускать к выборам в Верховную Раду Ярослава Годунка, учитывая его историю взаимоотношений с законом, Скипальский подчеркнул: "Людей, которые ведут себя подобным образом, нельзя не то что до власти допускать – их надо ставить на место и воспитывать".

Как писал OBOZREVATEL, 10 июля во время визита президента на Киевщину он выгнал из зала Годунка. "Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском – еxit. Идите", – сказал Зеленский. Позже стало известно о том, что Годунок подал на Зеленского в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

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