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21 февраля • обновлено в 14:47
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Скалецкая срочно покинула Новые Санжары

8.9т
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула поселок Новые Санжары, куда привезли эвакуированных людей из Китая.

В пресс-службе Кабмина подтвердили, что Скалецкая сегодня, 21 февраля в Новых Санжарах не остается, передает "24 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

При этом отмечается, что министр примет участие в брифинг, который назначен на 15:00.

Зорянка Скалецкая покинула Новые Санжары

Зорянка Скалецкая покинула Новые Санжары

"Министр сейчас выехала. Вчера (20 февраля) она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться", – сообщил начальник Медцентра в поселке Александр Блинов.

Ранее он рассказал, Скалецкая будет проживать не в санатории вместе с эвакуированными людьми, а в отдельном доме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

  • Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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фил филька
фил филька
средневековые упоротые еврогабонцы, почему вы такие п и з д у н ы?)
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5
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Она покинула карантинную зону просто так ? Она контактировала с заражённым, а теперь валит от туда. Рагули вы в своём уме ? Вы хоть понимаете последствия ?
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1
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Nemo Александр
Nemo Александр
Dehtyaryov Ilya, "Она контактировала с заражённым,...". А когда она с тобой встречалась?
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0
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Ukraine The
Ukraine The
Попиарилась вчера в ФБ и хватит)
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