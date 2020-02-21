Скалецкая срочно покинула Новые Санжары

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула поселок Новые Санжары, куда привезли эвакуированных людей из Китая.

В пресс-службе Кабмина подтвердили, что Скалецкая сегодня, 21 февраля в Новых Санжарах не остается, передает "24 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

При этом отмечается, что министр примет участие в брифинг, который назначен на 15:00.

Зорянка Скалецкая покинула Новые Санжары

"Министр сейчас выехала. Вчера (20 февраля) она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться", – сообщил начальник Медцентра в поселке Александр Блинов.

Ранее он рассказал, Скалецкая будет проживать не в санатории вместе с эвакуированными людьми, а в отдельном доме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

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