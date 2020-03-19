Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо обозвал нардепов от "Слуги народа", которые собирают подписи за его увольнение, "консервами, которые вскрылись".

Жесткую критику своих оппонентов он позволил в интервью для YouTube-канала Klymenko Time (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Консервы вскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала – первая волна атаки на инициативу президента (это когда была атака против Ермака). Сейчас – вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, люди себя проявляют", – съязвил скандальный Сивохо.

Сергей Сивохо Скриншот видео

Также он заверил, что считает успешным запуск своей платформы примирения, и выразил надежду на то, консультативный совет с представителями ОРДЛО, о котором договорились в Минске, будет эффективным и поможет продвинуться в переговорах вперед.

"Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление обо всех мнения общества. Общество у нас многослойное, нужно учесть позиции всех слоев общества. Собственно говоря, для этого и создана платформа – для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс", – сказал Сивохо.

Кроме того, он поделился планами посетить временно оккупированную территорию, поскольку считает ее своим домом.

"Я домой хочу. Конечно, хорошо бы, чтобы дом сразу вернулся. Ну, над этим придется поработать", – сказал одиозный советник СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей.

Кроме того, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.

После этих скандальных высказываний депутаты партии "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сивохо.

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