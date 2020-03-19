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19 марта • обновлено в 13:19
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Сивохо набросился на "слуг народа" из-за угрозы увольнения

9.7т
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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо обозвал нардепов от "Слуги народа", которые собирают подписи за его увольнение, "консервами, которые вскрылись".

Жесткую критику своих оппонентов он позволил в интервью для YouTube-канала Klymenko Time (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Консервы вскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала – первая волна атаки на инициативу президента (это когда была атака против Ермака). Сейчас – вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, люди себя проявляют", – съязвил скандальный Сивохо.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Скриншот видео

Также он заверил, что считает успешным запуск своей платформы примирения, и выразил надежду на то, консультативный совет с представителями ОРДЛО, о котором договорились в Минске, будет эффективным и поможет продвинуться в переговорах вперед.

"Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление обо всех мнения общества. Общество у нас многослойное, нужно учесть позиции всех слоев общества. Собственно говоря, для этого и создана платформа – для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс", – сказал Сивохо.

Кроме того, он поделился планами посетить временно оккупированную территорию, поскольку считает ее своим домом.

"Я домой хочу. Конечно, хорошо бы, чтобы дом сразу вернулся. Ну, над этим придется поработать", – сказал одиозный советник СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Сивуха - пповний неадекват )))))))))))))))!!!
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3
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Энн Энни
Энн Энни
Сережа езжай прямо сейчас к себе домой и можешь не возвращаться
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Пусть едет и не возвращается!
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