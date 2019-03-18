"Швыряйте деньги в крови": Гриценко призвал бороться с подкупами на выборах в Украине

Лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал о существующей схеме подкупа голосов на грядущих выборах в Украине.

В прямом эфире программы "Свобода слова" политик призвал украинцев не голосовать за деньги, так как это навредит и стране в целом, и конкретному подкупленному избирателю.

"Те, кто захотят купить ваш голос, будут делать это не за свои деньги, а за ваши. Это мародерская история в крови солдата. Деньги, которые будут предлагать кому-то — они в крови. Не берите их в руки, швыряйте их в лицо мародеров. Не продавайте будущее своих детей и тех солдат, которые еще живы", — обратился Гриценко к зрителям.

"И не давайте тем, кто подходит к вам с подобными вопросами, ни паспорта, ни идентификационного кода. Будут последствия. Вам дадут те кровавые деньги, выборы закончатся. А после того будут две очень неприятные вещи. Я вас хочу предупредить, потому что об этом узнал", — продолжил он.

По информации кандидата в президенты, все собранные данные будут переданы в налоговую службу.

"Людей будут вызывать, возбуждать административные производства. Будете платить штрафы, возвращать эти деньги. Могут перекрыть выезд за границу тем, кто планировал", — предупредил Гриценко.

"И второе, еще хуже — они пойдут в Министерство социальной политики. Затем тот человек, который взял кровавую купюру, потеряет право на субсидии", — добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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