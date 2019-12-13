Штаты одобрили: стало известно, кто станет послом Украины в США

США согласились с назначением послом Украины в Штатах Владимира Ельченко, занимающего должность представителя Украины в Совете безопасности ООН, а также посла на Ямайке.

При этом Ельченко на должности постпреда заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Об этом сообщает "Новое время".

Новости На должность посла Украины в США появился неожиданный кандидат

Согласно данным издания, указы о назначениях уже в ближайшее время подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Ельченко с июля 2010 года был послом Украины в России. С 17 марта 2014 года был отозван в Киев для консультаций в связи с аннексией Крыма Россией. После этого из Киева не возвращался.

С 9 декабря 2015 года он стал постоянным представителем Украины при ООН, сменил на этом посту Юрия Сергеева. С 11 мая 2019 года был назначен послом Украины на Ямайке (по совместительству).

Сергей Кислица LB

Владимир Ельченко LB

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что место уволенного Валерия Чалого займет чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур.

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