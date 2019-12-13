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13 декабря • обновлено в 11:32
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Штаты одобрили: стало известно, кто станет послом Украины в США

1.4т
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США согласились с назначением послом Украины в Штатах Владимира Ельченко, занимающего должность представителя Украины в Совете безопасности ООН, а также посла на Ямайке.

При этом Ельченко на должности постпреда заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Об этом сообщает "Новое время".

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На должность посла Украины в США появился неожиданный кандидат

Согласно данным издания, указы о назначениях уже в ближайшее время подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Ельченко с июля 2010 года был послом Украины в России. С 17 марта 2014 года был отозван в Киев для консультаций в связи с аннексией Крыма Россией. После этого из Киева не возвращался.

С 9 декабря 2015 года он стал постоянным представителем Украины при ООН, сменил на этом посту Юрия Сергеева. С 11 мая 2019 года был назначен послом Украины на Ямайке (по совместительству).

Сергей Кислица

Сергей Кислица

LB

Владимир Ельченко

Владимир Ельченко

LB

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что место уволенного Валерия Чалого займет чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Посол или посланец?
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