Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин потребовал от Государственного бюро расследований открыть производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена за влияние на него, как на генпрокурора.

Текст заявления имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина". В нем Шокин говорит о вмешательстве Байдена на сотрудника правоохранительного органа.

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином США Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа... Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания", – сказано в заявлении.

Шокин потребовал от ГБР открыть дело против Байдена

Бывший чиновник также отметил, что именно из-за давления Байдена согласился покинуть пост Генерального прокурора Украины.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель провести с руководителями государства переговоры по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свернуть объективное расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица", – отметил Шокин.

По его словам, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за шесть часов уволили генпрокурора Шокина.

Напомним, в январе 2018 года Шокина засекли в аэропорту Цюриха в Швейцарии.

29 января 2019 года Шокина заметили в самолете рейса Киев – Берлин в аэропорту Борисполь.

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