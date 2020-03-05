Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его правительство завершит медицинскую реформу, начатую Ульяной Супрун.

С таким заявлением он выступил в эфире программы "Право на владу". Глава правительства уточнил, что для завершения реформы осталось немного.

"Мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы и получения результата", – сказал глава правительства.

Он уточнил, что нет смысла разворачиваться назад, когда пройден уже почти весь путь.

"Когда мы переплываем реку и проплыли 80% до берега… принимать решение разворачиваться назад или доплыть до конца, преодолеть этих 20%, которые остались. Конечно нужно завершать реформу", – отметил Шмыгаль.

По его словам, вопрос только в том, как завершать реформу.

Он добавил, что в этом вопросе у него общее видение с новым министров здравоохранения Ильей Емцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на отсрочку запуска второго этапа медицинской реформы. Он заявил, что с такими инициативами не стоит спешить.

Второй этап должен начаться 1 апреля 2020 года, он касается поликлиник и больниц.

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