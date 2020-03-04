Шмыгаль назвал свои основные задачи на посту премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде назвал основные задачи, которые он ставит перед собой на этой должности.

Главным, что должен сделать новое правительства Шмыгаль считает:

пересмотр госбюджета на 2020 год,

выплаты задолженности шахтерам по зарплатам,

уменьшение выплат чиновникам, в том числе и новым министрам,

борьба с коронавирусом,

завершение войны на Донбассе,

продолжение реформы децентрализации.

Самым важным Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, а также завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.

Кандидат в премьеры также заявил о необходимости пересмотреть государственный бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий, погашения задолженности перед шахтерами.

Кроме того, некоторые выплаты необходимо уменьшить. Это касается зарплат и премий чиновникам, в том числе министрам нового Кабмина.

Еще одним важным вопросом, отметил Шмыгаль, является угроза коронавируса.

Правительство должно работать в двух направлениях. "Первое, медицинское обеспечение для обнаружения и лечения вируса для этого уже много сделано. В каждой области определены медучреждения готовые принимать потенциальных больных. Проинформированы семейные врачи, в стране есть 12 тысяч койко мест, 2,5 тысячи инфекционных боксов. Но этого мало", – считает он.

Шмыгаль подчеркнул, что нужна комплексная программа на случай распространения вируса. Кроме того, нужно лучше информировать население. "И не только о том, что делать при подозрении на заболевание, а и том, что делает государство для безопасности и здоровья своих граждан", – подчеркнул он.

Также Шмыгаль заявил о необходимости усилить экономический блок. Он должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора.

"Мы сохраним и будем продолжать те реформы, которые уже начали реализовываться. Это реформа децентрализации; программа большого строительства, которая должна сдвинуть экономику с мертвой точки и дать толчок для преодоления экономического и бюджетного кризиса; доступные кредиты для малого и среднего бизнеса; ипотечные кредиты для населения; цифровизация и диджитализация государственных процессов", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, новое правительство должно в ближайшее время разработать стратегию экономического развития.

"Нашими приоритетами остается все, что было озвучено президентом во время назначения прошлого правительства, но не доведено до конца. Это создание благоприятного инвестиционного климата, достижение энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры. Улучшение качества медицины и образования", – подытожил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

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