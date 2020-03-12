Шеф-редактор OBOZREVATEL победил Кличко в армрестлинге: появилось видео

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар предложил мэру Киева Виталию Кличко поучаствовать в челендже – померяться силами в армрестлинге.

Сделать это они решили во время интервью для авторского проекта Сохара "Орестократія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня есть одно предложение: можем прямо сейчас померяться на армрестлинге? Интересно, какой у меня шанс", – обратился шеф-редактор OBOZREVATEL к Кличко.

Городской глава столицы согласился на такой необычный вызов, однако пошутил, что он окажется в тупиковой ситуации как бывший спортсмен.

Орест Сохар победил Виталия Кличко в армрестлинге Скриншот видео

Орест Сохар победил Виталия Кличко в армрестлинге Скриншот видео

"Нет вопросов. Если выиграю я – у меня no win situation, очень плохая позиция. Если я смогу вас победить, скажут: "Ну, Кличко, победил", а если проиграю: "Фууу, Кличко проиграл", – сиронизировал мэр Киева.

Однако Сохар все же убедил его поучаствовать в авантюре. "Так это же челендж. Челендж – это новые возможности", – сказал он.

По итогам поединка Сохару все же удалось одолеть соперника и выиграть. В конце Кличко даже предложил ему повторить эксперимент на специальном столе.

Орест Сохар победил Виталия Кличко в армрестлинге Скриншот видео

Прочесть полный текст интервью можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Кличко признался, что, выбирая между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, он выбрал бы своего брата Владимира, поскольку с ним можно смело идти в разведку.

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