Народный депутат Украины Сергей Шахов, который заразился коронавирусом, заявил, что его карточка не голосовала в Верховной Раде 17 марта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий скриншот с сайта парламента. Также нардеп записал видео, в котором рассказал о своем самочувствии (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Сергей Шахов/Facebook

"Я не присутствовал и не был зарегистрирован 17 марта на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия. Ни я, ни тем более мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР", – отметил он.

Шахов призвал Офис президента перестать заниматься поиском сенсаций среди депутатов.

"Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти тяжелые времена, много украинцев не могут вернуться домой, у больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Но времена шоу закончились! РаботайТЕ!" – добавил нардеп.

Также он рассказал о своем самочувствии на пятый день болезни. "Со мной все хорошо. Пятый день моей болезни показывает, что не так страшен этот коронавирус", – подчеркнул Шахов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова, который заразился коронавирусом, была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались "кнопкодавством".

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