Выделили 11 млрд: Гройсман анонсировал новые дороги в регионах

В 2018-м году впервые на строительство и восстановление местных дорог было выделено 11 млрд грн.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, Кабмин планирует немного по-другому использовать эти средства.

"В этом году впервые пойдет 11 млрд грн на местные дороги. В измерении реальных денег - это в три-четыре раза больше, но их можно использовать по-другому. Можно сделать хороший, качественный, честный ремонт и будет стоять дорога и 5, и 10 лет, а можно сделать тяп-ляп и она развалится", - пояснил премьер.

Сейчас "Укравтодор" занимается пломбированием дорог, то бишь "ямочным ремонтом", который не является долговечным. Срок годности такого ремонта составляет 3-6 месяцев, по словам премьера.

"Наша задача - уменьшить количество текущего ремонта (ямочного, противоаварийного) и увеличить количество капитального ремонта и реконструкции дорог. Мы сейчас идем по этому пути. Но когда десятки лет дороги не ремонтировались... Поэтому такое ужасное состояние дорог", - добавил Гройсман.

Во время часа вопросов к правительству он также заявил, что Украина уже прошла антикризисный этап, но в тоже время остается ряд серьезных проблем.

В частности, премьер отметил проблемы с обслуживанием внешних долгов.

"Перед нами стоят новые задачи - нам нужен быстрый экономический рост, новые рабочие места, нам нужна сильная Украина, которая может обеспечить эффективное отстаивание наших национальных интересов, восстанавливать территориальную целостность. Мы должны занять достойное место на карте Европы и мира. Но как всегда мы приходим к точке, где должны сделать выбор - или идти дальше и развивать страну, смотреть в глаза проблемам и их решать, или откатиться назад", - заявил премьер-министр.

Гройсман отметил, что перед его Кабинетом министров стояли задачи по обеспечению экономического роста и восстановлению социальной справедливости.

"В этом зале мы начали восстанавливать социальную справедливость изменением пенсионной системы. Мы впервые предприняли шаги по повышению минимальной заработной платы, мы начали менять систему национального образования, открыли возможности для построения новой системы здравоохранения. Мы начали обновлять страну и делать ее "капитальный ремонт". Когда прошли эти два года, мы можем с вами сказать, что они не были простыми. Но мы выстояли этот сверхтяжелый период", - пояснил премьер.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Гройсман объявил об участии в следующих выборах в Раду.