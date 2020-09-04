Сенцов и Балух призвали не давать воду в Крым

Сенцов и Балух выступили против возобновления поставок воды в Крым.

Бывшие политзаключенные Кремля, крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух выступили против возобновления поставок днепровской воды на аннексированный полуостров.

Как заявил Сенцов в комментарии "Крым.Реалии", он уверен, что в Крым нельзя пускать воду "ни в коем случае, ни под каким предлогом".

"Это наш единственный рычаг, аргумент, которым мы еще можем бороться с оккупантами, и с каждым годом этот рычаг будет все более мощным и важным", – отметил украинский режиссер.

По его мнению, проблема воды в Крыму "постепенно будет становиться все более и более острой".

В свою очередь, Владимир Балух считает, что "крымчане с украинским сердцем не допускают и мысли, чтобы Украина возобновила подачу воды в Крым".

Он напомнил, что ранее на полуострове "уважительно относились к каждой капле воды".

"Нужно было пройти много инстанций, чтобы пробить новую скважину. Многие скважины были затампонированы – разведаны, что там есть вода, но пользоваться ею было запрещено из понимания баланса", – рассказал Балух.

По его словам, в первые годы после аннексии Крыма оккупационные власти "опустошали подземные запасы и просто выпускали воду в воздух".

"Это давно заглохло, реки высохли, потому что пытались заменить днепровскую воду водой из рек. И такое отношение ко всему", – резюмировал Балух.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде на полуострове.

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