МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Эдуард Портников
Эдуард Портников
БлогерВсе статьи автора

Секретное оружие Путина

3.1т

Мечты, мечты, где ваша сладость?

Шёл 20.. год.

Президент России выступает на Валдайском форуме.

Он в строгом черном костюме, в маленьких ботинках на огромных каблуках. На голове у него шляпа-колпак, на которой красно зелёными буквами написано: "Президент всея Руси!"

"Дарагие россияне! - начинает он, - я уже немолодой человек и я твёрдо решил..". Скупая мужская слеза стекает с его левого глаза, правый глаз тоже наполнен слезами. "Нееет"Ю, - истошно визжит одна участница форума. "Не хотим, не пустим". "Нет", - выдыхают все участники форума. И ударная волна от их выдоха достигает берегов Америки. Огромные волны настигают штат Флориды. В панике все жители Флориды собирают вещи и уезжают из штата.

Так впоследствии родилось новое секретное оружие - "Валдайпутин". И противодействия ему США не могут найти до сих пор.

"Ну, что вы такое придумали?" - криво улыбаясь сказал В.В.

"Я никогда не брошу свой народ, я всегда буду с вами. Кому я могу доверить вас?". "Никому, никому", - заверещал форум.

И вторая ударная волна достигла берегов штата Техас.

Паника в Америке нарастала с каждой минутой.

"Но вы смотрите, что происходит в мире", -продолжал президент.

"С нашей православной святой веры сделали посмешище. Какой-то Константинопольский завистник считает, что может распоряжаться святой Русской церковью. Да у нас-то церковь была, когда Константинополь только строили. Мы не можем с ним находиться в одной Вере, не можем"!

"Не можем", - выдохнул из себя форум. И третья самая большая волна приближалась к штату Калифорния.

Мы уже посылали наших крупнейших бизнесменов Петрова и Баширова в Солсбери с флаконом духов "Новичок" достучаться до святого Петра и поговорить с ним. Но пока не получается.

Новости
Правило хорошего тона в России остается вранье

"Это, так сказать, на духовном уровне. А что делается в мире? Мы мирная страна, мы никогда ни одной пяди земли ни у кого не забирали. Со дня сотворения мира, со дня Адамы и Евы нам досталось 17 млн кв. километров земли, на который испокон веков жили русские люди, всегда говорили на русском языке, слушали русские песни и частушки, отражали любые нападения татар, печенегов, укров, немцев, французов и разных прочих шведов.

Мы ни на кого не собираемся нападать, но если мы почувствуем, что хоть одну пядь земли кто-то захочет у нас забрать, возмездие будет неотвратимым. Мы сами погибнем, но мы все будем в раю, а они все будут гореть в аду. Пусть знают это".

"Пусть знают", - яростно заревел форум и начал бить в ладоши.

И огромный цунами накрыл Америку.

В это время зазвонил телефон. Звонил президент Штатов.

"Я прошу Вас, Владимир Владимирович, не губите нас!!! Чуть потише".

"Ладно", - сказал Путин. "Потише, а то некому будет нас уничтожать, и в рай не попадём".

"А сейчас я хотел бы исправить одну историческую несправедливость", - продолжал он. "Вы все знаете, что шахиды, которые убивают неверных, попадают в рай и их ласкают 70 девственниц (Гурий). И они имею 80000 слуг. Мы что, хуже? Но для этого нам нужно стать мусульманами. Один Владимир нас крестил, другой Владимир поведёт вас верной дорогой к Аллаху.

Вы согласны вместе со мной идти этой дорогой?".

"Да! - радостно выдохнул форум, - мы все хотим быть в раю".

Путин улыбнулся. Но в это время в его ушах послышался какой-то стук.

И он... проснулся. В дверь стучал начальник охраны.

Владимир Владимирович, к вам генерал Золотов.

"Почему так рано?" - удивился он.

- Рановато, конечно, всего 12 часов дня.

Вошёл генерал Золотов.

- Есть одна неприятная новость. Какой-то Навальный вызывает вас на дуэль.

- На дуэль?- удивился Путин. А где моё кимоно?

- Он не хочет в кимоно. Он хочет дуэль по лжи и лицемерию.

- Ну, не волнуйся, - улыбнулся Путин - в этом искусстве я непобедим.

Когда Золотов ушёл, Путин вспомнил свой сон. "Идея неплохая", - подумал он. И переход в мусульманство тоже интересен. Надо будет поговорить с Гундяевым.

Ещё надо бы позвонить президенту Штатов, пусть пошлёт пару ракет, а то мы в рай никак не попадём!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Эдуард ПортниковЭдуард Портников
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Эдуарда Портникова
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
19
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
А че, у хохлов темы кончились? Обсуждать нечего? Нужно историю придумать, а потом ее обсудить? А, свидури?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры не просто истерят и злятся на кого то, за то что они живут хуже всех, они в принципе всех людей ненавидят.. Развитие их экономики прекратилось после прекращения развития их мозга..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дейман Алон
Дейман Алон
Всеволод Юрьевич, сын Юрия Долгорукого и младший брат Андрея Боголюбского вошёл в народную память под именем "Всеволод Большое Гнездо", а теперишний кремлевский тиран-узурпатор Залупутин войдет в анналы истории под прозвищем "Хуйло"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги