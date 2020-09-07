Сделаю все, чтобы Украина была членом ЕС, – Зеленский

Зеленский пообещал, что сделает все для членства Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для членства страны в Европейском Союзе.

Такое заявление главы государства опубликовано в его Twitter накануне 22-го саммита Украина – ЕС.

"Настроен на максимальную результативность 22-го саммита Украина – ЕС. Согласен с (президентом Литвы) Гитанасом Науседой, что сделаю все, чтобы Украина была членом ЕС", – написал Зеленский.

Президент уточнил, что он ожидает очередное заседание Совета президентов Украины и Литвы в 2020 году в Киеве.

В интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Украина – ЕС состоится 1 октября и Киев активно готовится к его проведению.

Также он озвучил повестку дня мероприятия: "Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии".

Twitter Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Владимир Зеленский пообещал, что Верховная Рада примет все законы, необходимые для реализации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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