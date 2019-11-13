Сдай коррупционера: Зеленский подписал резонансный закон. Что нужно знать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "гонорарах" за разоблачение взяточников.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по обличителям коррупции" № 198-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября.

"Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним", - сказано в сообщении.

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Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связано с коррупцией правонарушении, а также обеспечении государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

"Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и росту благосостояния граждан", - заявили у Зеленского.

Изменения в закон "О предотвращении коррупции" предусматривают:

обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;

на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

подавших жалобы украинцев будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;

закон вступит в действие с 1 января 2020 года.

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Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал, что значит закон для украинцев и как правильно им пользоваться, чтобы получить возможность заработать.

Владимир Зеленский Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий НАБУ и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от СБУ. Также Зеленский позже встретился с НАБУ и поставил Бюро задачу по "посадкам".

Президент подчеркнул, что украинцы ожидают "посадок" тех, кто нарушил закон.

"Мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно отвечали перед законом, получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда не простит отсутствии наказания", - сказал он.

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