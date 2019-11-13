Главная Новости
13 ноября • обновлено в 20:02
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Сдай коррупционера: Зеленский подписал резонансный закон. Что нужно знать

745
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "гонорарах" за разоблачение взяточников.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по обличителям коррупции" № 198-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября.

"Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним", - сказано в сообщении.

Новости
Рада проголосовала закон о рынке земли

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связано с коррупцией правонарушении, а также обеспечении государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

"Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и росту благосостояния граждан", - заявили у Зеленского.

Изменения в закон "О предотвращении коррупции" предусматривают:

  • обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;

  • на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

  • подавших жалобы украинцев будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

  • обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;

  • закон вступит в действие с 1 января 2020 года.

Новости
Скандальный закон Зеленского о судебной реформе вступил в силу

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал, что значит закон для украинцев и как правильно им пользоваться, чтобы получить возможность заработать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий НАБУ и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от СБУ. Также Зеленский позже встретился с НАБУ и поставил Бюро задачу по "посадкам".

Президент подчеркнул, что украинцы ожидают "посадок" тех, кто нарушил закон.

"Мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно отвечали перед законом, получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда не простит отсутствии наказания", - сказал он.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Законодательство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мощный Федя
Мощный Федя
Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток – 2». Законопроект собирались принять еще на прошлой неделе, но парламенту не хватило кворума. В среду голосование по поправкам к Газовой директиве прошло успешно, передает РИА «Новости».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги