Сьогодні о 14-00 відбудеться довгоочікуване позачергове засідання ВР. Аналіз питань і законопроектів порядку денного дає підставити стверджувати, що:

– законопроекту про скайп-парламент від братів Стефанчуків поки що не має, і слава Богу;

– законопроекту про ринок землі від Зеленського досі немає й це добре;

– тексту законопроекту про зміни до бюджет не має й це не правильно;

– законопроект про зміни у роботі Комітетів, які передбачають відео-голосування депутатів без обов‘язкової онлайн-трансляції це – ганьба;

– не має "антиКоломойського законопроекту", бо друзі олігарха (кажуть, що це група “За майбутнє” Коломойського і Батьківщина) вимагають витримати весь термін для реєстрації своїх альтернативних законопроектів, щоб відтягти час і це вже зрада!

І трагікомічні кадрові зміни: міністри Уманський і Ємець, які пробули на посадах 25 днів, (чисті турбоміністри) будуть звільнені!

П.С. Такий порядок денний підказує, що скоріше за все, буде ще одне позачергове засідання.

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