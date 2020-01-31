СБУ засекретила дело о "пленках Гончарука"

Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщают "Украинские новости", которые получили официальный ответ от СБУ.

Спецслужбы отметили, что уголовное производство начато по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации). Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфиденциальность, сообщили в СБУ.

Алексей Гончарук РБК-Украина

Также не сообщается, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен сам премьер Гончарук.

Ответ СБУ

Как сообщал OBOZREVATRL:

15-16 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он "абсолютный профан в экономике".

Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

Также в Кабинете министров Украины и Офисе президента усилили меры безопасности после скандала с "прослушкой" Гончарука.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!