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31 января • обновлено в 12:02
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СБУ засекретила дело о "пленках Гончарука"

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Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщают "Украинские новости", которые получили официальный ответ от СБУ.

Спецслужбы отметили, что уголовное производство начато по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации). Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфиденциальность, сообщили в СБУ.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

РБК-Украина

Также не сообщается, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен сам премьер Гончарук.

Ответ СБУ

Ответ СБУ

Как сообщал OBOZREVATRL:

  • 15-16 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он "абсолютный профан в экономике".

  • Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

  • На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

  • Также в Кабинете министров Украины и Офисе президента усилили меры безопасности после скандала с "прослушкой" Гончарука.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Пленки" Гончарука
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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