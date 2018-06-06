Есть ли программа деоккупации Крыма?

Есть! Надо каждый день повышать цену оккупации для Кремля.

Когда вернем Крым?

Тогда, когда власть каждый день будет этим жить и каждый день действовать.

Горжусь тем, что весной 2014 не дал вице-премьеру Гройсману и премьер-министру Яценюку торговать с оккупантами водой.

Построить плотину, перекрывшую Северо-Крымский канал, удалось в кратчайшие сроки, без спроса, без дебатов и без копейки бюджетных денег.

В настоящее время это самое эффективное оружие против оккупантов на Южном фронте. Сотни миллионов долларов, недополученных доходов и дополнительных расходов Кремля на водоснабжение Крыма - это десятки тысяч снарядов не выпущенных в наших солдат на Донбассе.

Новости Крым уверенно превращается в пустыню

Сегодня в Крыму сложились тяжелые условия из-за нехватки воды и реальных сценариев компенсировать ее без поставок из Днепра, по Северо-Крымскому каналу, не существует.

Такое мнение высказала крымский эколог Маргарита Литвиненко, комментируя режим чрезвычайной ситуации, который накануне оккупанты ввели на полуострове из-за засухи.

"Если говорить на трезвую голову, не одурманенную какими-нибудь идеями, то пока реальных сценариев, кроме того, чтобы получать воду из Северо-Крымского канала, как раньше, пока нет. И специалисты в этом признаются, что канал – это был единственный выход для Крыма. Та жизнь, которая была с водой вместе, она уходит", – отметила эколог.

Директор научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко считает, что никакие альтернативные источники не заменят днепровскую воду.

Новости Санкции возвращают Россию в каменный век

"Если вернуться в 2013 год, то 100% риса, почти 90% кукурузы и до 80% таких культур, как соя, овощи в Крыму выращивались на орошаемых землях. И даже 13% зерновых. Именно вода обеспечивала пристойный уровень урожайности на полуострове. Сложно представить альтернативные источники – что могло бы заменить потоки днепровской воды? Никакие трубы, скважины и опреснения на это не способны", – заключил ученый.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в четырех районах полуострова.

Именно в силу такой остроты вопроса военно-политическое руководство Украины обязано рассматривать админграницу между оккупированным Крымским полуостровом и материком, как линию фронта.

Проблема в одном - в стране нет военно-политического руководства - есть офшорно-базарное.