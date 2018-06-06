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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права"Все статьи автора

Самое эффективное оружие против оккупантов

Есть ли программа деоккупации Крыма?

Есть! Надо каждый день повышать цену оккупации для Кремля.

Когда вернем Крым?

Тогда, когда власть каждый день будет этим жить и каждый день действовать.

Горжусь тем, что весной 2014 не дал вице-премьеру Гройсману и премьер-министру Яценюку торговать с оккупантами водой.

Построить плотину, перекрывшую Северо-Крымский канал, удалось в кратчайшие сроки, без спроса, без дебатов и без копейки бюджетных денег.

В настоящее время это самое эффективное оружие против оккупантов на Южном фронте. Сотни миллионов долларов, недополученных доходов и дополнительных расходов Кремля на водоснабжение Крыма - это десятки тысяч снарядов не выпущенных в наших солдат на Донбассе.

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Крым уверенно превращается в пустыню

Сегодня в Крыму сложились тяжелые условия из-за нехватки воды и реальных сценариев компенсировать ее без поставок из Днепра, по Северо-Крымскому каналу, не существует.

Такое мнение высказала крымский эколог Маргарита Литвиненко, комментируя режим чрезвычайной ситуации, который накануне оккупанты ввели на полуострове из-за засухи.

"Если говорить на трезвую голову, не одурманенную какими-нибудь идеями, то пока реальных сценариев, кроме того, чтобы получать воду из Северо-Крымского канала, как раньше, пока нет. И специалисты в этом признаются, что канал – это был единственный выход для Крыма. Та жизнь, которая была с водой вместе, она уходит", – отметила эколог.

Директор научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко считает, что никакие альтернативные источники не заменят днепровскую воду.

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"Если вернуться в 2013 год, то 100% риса, почти 90% кукурузы и до 80% таких культур, как соя, овощи в Крыму выращивались на орошаемых землях. И даже 13% зерновых. Именно вода обеспечивала пристойный уровень урожайности на полуострове. Сложно представить альтернативные источники – что могло бы заменить потоки днепровской воды? Никакие трубы, скважины и опреснения на это не способны", – заключил ученый.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в четырех районах полуострова.

Именно в силу такой остроты вопроса военно-политическое руководство Украины обязано рассматривать админграницу между оккупированным Крымским полуостровом и материком, как линию фронта.

Проблема в одном - в стране нет военно-политического руководства - есть офшорно-базарное.

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрея Сенченко
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
https://youtu.be/bymwcrgXDCo
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Хохлы в своей животной злости, а я бы сказал зависти к России и крымчанам желчью исходят. Господа хохлы! Россия делала и сделает еще много чего для НАШИХ граждан крымчан. Страна у нас богатая, хватит и денег и сил. Но вы дебилы никак не поймете, что Крым от вас сбежал не из за больших зарплат и пенсий, а от вас чумных, скачущих, от ублюдков в балаклавах с портретами мерзавцев фашистов. Крым и флот были тогда, когда вы еще не имели самоназвания "украинец" и это был русский Крым! Своими перекрываниями каналов, взрывами ЛЭП и прочими пакостями вы только породили ненависть к себе. Никогда Крым не был украинским (даже 23 года вашей оккупации) и никогда не будет! Проехали!
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